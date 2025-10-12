　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／鄭麗文、郝龍斌激戰藍黨魁選舉　「自主黨員」成勝敗關鍵

▲▼國民黨10/10雙十國慶當天於中央黨部前舉行中華民國114年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、前總統馬英九及六位下屆黨主席參選人郝龍斌、張亞中、羅智強、鄭麗文、卓伯源、蔡志弘出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭麗文深受深藍黨員喜愛。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日投票，因被視為藍營共主的台中市長盧秀燕「拒不下海」接掌大權，陷入多人參選的局面，最終形成鄭麗文、郝龍斌的激戰情況。據指出，鄭麗文撼動退休軍系票倉，以出色口才與敢言、改革形象，獲得許多自主黨員、深藍支持者與退伍軍人黨員青睞，在幾份民調中力壓建置派的郝龍斌，即便郝家軍集結地方派系票源，起初勢頭看好，但假若黨員自主投票比例大，輸贏仍是未定之天。

此次國民黨主席選舉，有效黨員為33萬1410人，較4年前減少近4萬票。以選舉結構分析，過去大致包括軍系、組織票、自主黨員票、海外黨員票等，但其中約有22萬已逾65歲，且極高比例都是「終身免黨費黨員」，即便只佔台灣選民2%的比例，卻幾乎是黨內選舉的最大票倉。使得黨內欲選2026的市議員候選人、縣市長候選人擔心將選出與民意距離大。

自2024年過後卸任立委的鄭麗文，在此次黨主席之戰中再度在藍軍嶄露頭角，黨內指出，鄭麗文長久以來在親藍媒體中能言善道，給予自主選民「敢戰、能戰」的印象，選舉過程中不同於主流國民黨政治人物對兩岸認同論述的刻意模糊，頻頻高喊「未來所有台灣人都會自豪，自信地說『我是中國人』，這才是國民黨要做的事。」頗受黨內深藍支持者、退伍軍人喜愛，隨著多份民調領先，也讓鄭麗文空戰、陸戰氣勢大振。

▲▼國民黨10/10雙十國慶當天於中央黨部前舉行中華民國114年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、前總統馬英九及六位下屆黨主席參選人郝龍斌、張亞中、羅智強、鄭麗文、卓伯源、蔡志弘出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜、張善政讚郝龍斌是務實穩健的領導人人選。（圖／記者湯興漢攝）

不過，有別於自主黨員及深藍支持者偏愛鄭麗文，黨內欲選2026的市議員候選人、縣市長候選人則反感鄭麗文走「小洪秀柱」路線，一名藍營人士就直言，國民黨連續在野九年，好不容易國會重新回到「最大黨」，即使如此，國民黨的好感度依舊入爬得緩慢，直到最近才終於超越民進黨，還是拜大罷免大失敗之賜，功臣不是國民黨的好，而是民進黨的壞，如今卻可能在黨內亂鬥中崩毀，「國民黨要贏2026、2028，就得回歸中道路線，講道理、做實事、重視本土，爭取台灣主流民意支持。」但如果選出與中間、主流意見相左的黨主席，未來將難以爭取、拓展多數選民認同。

另外，較晚起步、訴求穩健的郝龍斌來說，原以為掌握多數地方派系支持就能勝選，豈料，選舉尾聲卻遭逢翻盤危機的困境。不僅全台各眷村基層支持鄭麗文的黨員持續增加，尤其是二代軍系黨員自主性提高，將改革的力量寄望於敢講敢拚的鄭麗文，最麻煩的「關鍵因素」為多位國民黨黨員票大戶，因原本認為盧秀燕一定會參選，黨主席選情十分單純，並沒有先幫手中大批人頭黨員代繳黨費取得投票權，導致地方派系掌控的「有投票權」黨員數大減，郝龍斌能拿到本土藍、地方派系黨員票有可能不如預期。

目前而言，郝龍斌在輿論聲量、自主黨員甚至深藍支持者中都陷入與鄭麗文的苦戰。在最後的努力衝刺中，持續動員藍營要角表態，包括合體新北市長侯友宜、桃園市長張善政、黃復興黨部老將軍張人俊、南投縣長許淑華，但最重要的挺郝陣營也積極遊說盧秀燕做出關鍵「表態」，只是其似乎仍在猶豫中，認為黨主席選舉不宜參與太多、應保持中立。

一名藍委分析，此次黨主席選戰鄭麗文、郝龍斌選情膠著，而軍系高層、軍系基層、自主黨員，乃至基層民眾支持者對於候選人們又壁壘分明，彼此競爭、對決氣氛相當濃厚，因此多數人不會想得罪任何一方進而影響未來選舉。該藍委也認為，在逕渭分明的情勢下，無論如何，「自主黨員」在這次黨主席選舉中有極大機率將扮演一錘定音的角色。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周末2地低溫下探20度
結婚3年不孕！人妻內診慘叫　尪認了：從沒放進去過
Andy「疑心肌梗塞」最新身體狀況曝光！
快訊／輝達北士科卡關　新壽再拋2聲明
馬太鞍堰塞湖水位計安裝啟用！蓄水量剩155萬噸　大量減少原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／鄭麗文、郝龍斌激戰藍黨魁選舉　「自主黨員」成勝敗關鍵

黃國昌爆合作謝幸恩拍政敵　菱傳媒董座：名人不能把媒體當水龍頭

陷愛情圈套！海鋒士兵洩機密給女特工　他分析中共吸收共諜4部曲

搬郝柏村名譽駁密室協商　郝龍斌卻口誤：2年沒「公開」見朱立倫

「我像沙包忍辱負重」　鄭麗文談2026布局：新北市長必是國民黨

海鋒士兵洩雄二飛彈操作書給中共　國防部：已採損害管控降低影響

「半導體是抵禦中國入侵堅實屏障」　吳志中：95%高階晶片產自台灣

郝龍斌、趙少康控中國介選　張競：誤闖政治叢林的小白兔？

「她」是盧秀燕？　郝龍斌：她要我選黨主席、不攪局她的從政路

烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

分析／鄭麗文、郝龍斌激戰藍黨魁選舉　「自主黨員」成勝敗關鍵

黃國昌爆合作謝幸恩拍政敵　菱傳媒董座：名人不能把媒體當水龍頭

陷愛情圈套！海鋒士兵洩機密給女特工　他分析中共吸收共諜4部曲

搬郝柏村名譽駁密室協商　郝龍斌卻口誤：2年沒「公開」見朱立倫

「我像沙包忍辱負重」　鄭麗文談2026布局：新北市長必是國民黨

海鋒士兵洩雄二飛彈操作書給中共　國防部：已採損害管控降低影響

「半導體是抵禦中國入侵堅實屏障」　吳志中：95%高階晶片產自台灣

郝龍斌、趙少康控中國介選　張競：誤闖政治叢林的小白兔？

「她」是盧秀燕？　郝龍斌：她要我選黨主席、不攪局她的從政路

烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

小貓深夜卡冷氣小洞快沒力氣　花2小時救出當場被收編

不斷更新／獅隊中段局數苦苦追分　暫以3比8落後桃猿

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

國道下午3事故導致車流回堵　國10左營端晚間已湧車潮

分析／鄭麗文、郝龍斌激戰藍黨魁選舉　「自主黨員」成勝敗關鍵

汐止誇張父子！老爸沒駕照還酒駕　兒也喝ㄎㄧㄤ連坐罰

漢堡王超浮誇「犇牛堡」限時11天回歸　豪疊10層牛肉下殺46折

高市早苗會是「日本鐵娘子」嗎？

訪問／呂珍九「壯成兩倍」本人長這樣！　笑認：我知道有人嚇到

苗栗台糖學苑租約將到期　國土署：評估設置婚育宅

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

政治熱門新聞

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

快訊／李四川：明發函新壽提共同合意解約

「她」是盧秀燕？　郝龍斌：她希望我選黨主席

烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

藍黨魁5參選人都要重建課綱　鄭麗文指兩岸不可能永遠維持現狀

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

鄭麗文談2026布局：新北市長必是國民黨

新聞幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌

若新壽合意解約「分手費」多少？　李四川這樣說

曝柯文哲海邊拜廟監控中心即來電　陳佩琪：我們壓力很大

更多熱門

相關新聞

網傳與郝龍斌擁吻深偽片　柳采葳今報案批：無聊人士做出來詆毀

網傳與郝龍斌擁吻深偽片　柳采葳今報案批：無聊人士做出來詆毀

藍營媒體人趙少康昨（11）日召開記者會直指中國介選，更指散播郝龍斌與議員柳采葳擁吻的AI影片影響選情，國安單位應調查。趙少康今（12）日和柳采葳到警局提告，警方表示已將該影片送交刑事警察局鑑定，並將報請台北地檢署指揮偵辦，積極追查上傳者。

搬郝柏村名譽駁密室協商　郝龍斌卻口誤：2年沒「公開」見朱立倫

搬郝柏村名譽駁密室協商　郝龍斌卻口誤：2年沒「公開」見朱立倫

鄭麗文談2026布局：新北市長必是國民黨

鄭麗文談2026布局：新北市長必是國民黨

郝龍斌、趙少康控中國介選　張競：誤闖政治叢林的小白兔？

郝龍斌、趙少康控中國介選　張競：誤闖政治叢林的小白兔？

「她」是盧秀燕？　郝龍斌：她希望我選黨主席

「她」是盧秀燕？　郝龍斌：她希望我選黨主席

關鍵字：

國民黨黨主席選舉郝龍斌鄭麗文黃復興黨部盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

趙露思新戲「徹底卸妝」摘美瞳！素顏痛哭戲被封神

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面