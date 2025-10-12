分析／鄭麗文、郝龍斌激戰藍黨魁選舉　「自主黨員」成勝敗關鍵

▲鄭麗文深受深藍黨員喜愛。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日投票，因被視為藍營共主的台中市長盧秀燕「拒不下海」接掌大權，陷入多人參選的局面，最終形成鄭麗文、郝龍斌的激戰情況。據指出，鄭麗文撼動退休軍系票倉，以出色口才與敢言、改革形象，獲得許多自主黨員、深藍支持者與退伍軍人黨員青睞，在幾份民調中力壓建置派的郝龍斌，即便郝家軍集結地方派系票源，起初勢頭看好，但假若黨員自主投票比例大，輸贏仍是未定之天。

此次國民黨主席選舉，有效黨員為33萬1410人，較4年前減少近4萬票。以選舉結構分析，過去大致包括軍系、組織票、自主黨員票、海外黨員票等，但其中約有22萬已逾65歲，且極高比例都是「終身免黨費黨員」，即便只佔台灣選民2%的比例，卻幾乎是黨內選舉的最大票倉。使得黨內欲選2026的市議員候選人、縣市長候選人擔心將選出與民意距離大。

自2024年過後卸任立委的鄭麗文，在此次黨主席之戰中再度在藍軍嶄露頭角，黨內指出，鄭麗文長久以來在親藍媒體中能言善道，給予自主選民「敢戰、能戰」的印象，選舉過程中不同於主流國民黨政治人物對兩岸認同論述的刻意模糊，頻頻高喊「未來所有台灣人都會自豪，自信地說『我是中國人』，這才是國民黨要做的事。」頗受黨內深藍支持者、退伍軍人喜愛，隨著多份民調領先，也讓鄭麗文空戰、陸戰氣勢大振。

▲侯友宜、張善政讚郝龍斌是務實穩健的領導人人選。（圖／記者湯興漢攝）

不過，有別於自主黨員及深藍支持者偏愛鄭麗文，黨內欲選2026的市議員候選人、縣市長候選人則反感鄭麗文走「小洪秀柱」路線，一名藍營人士就直言，國民黨連續在野九年，好不容易國會重新回到「最大黨」，即使如此，國民黨的好感度依舊入爬得緩慢，直到最近才終於超越民進黨，還是拜大罷免大失敗之賜，功臣不是國民黨的好，而是民進黨的壞，如今卻可能在黨內亂鬥中崩毀，「國民黨要贏2026、2028，就得回歸中道路線，講道理、做實事、重視本土，爭取台灣主流民意支持。」但如果選出與中間、主流意見相左的黨主席，未來將難以爭取、拓展多數選民認同。

另外，較晚起步、訴求穩健的郝龍斌來說，原以為掌握多數地方派系支持就能勝選，豈料，選舉尾聲卻遭逢翻盤危機的困境。不僅全台各眷村基層支持鄭麗文的黨員持續增加，尤其是二代軍系黨員自主性提高，將改革的力量寄望於敢講敢拚的鄭麗文，最麻煩的「關鍵因素」為多位國民黨黨員票大戶，因原本認為盧秀燕一定會參選，黨主席選情十分單純，並沒有先幫手中大批人頭黨員代繳黨費取得投票權，導致地方派系掌控的「有投票權」黨員數大減，郝龍斌能拿到本土藍、地方派系黨員票有可能不如預期。

目前而言，郝龍斌在輿論聲量、自主黨員甚至深藍支持者中都陷入與鄭麗文的苦戰。在最後的努力衝刺中，持續動員藍營要角表態，包括合體新北市長侯友宜、桃園市長張善政、黃復興黨部老將軍張人俊、南投縣長許淑華，但最重要的挺郝陣營也積極遊說盧秀燕做出關鍵「表態」，只是其似乎仍在猶豫中，認為黨主席選舉不宜參與太多、應保持中立。

一名藍委分析，此次黨主席選戰鄭麗文、郝龍斌選情膠著，而軍系高層、軍系基層、自主黨員，乃至基層民眾支持者對於候選人們又壁壘分明，彼此競爭、對決氣氛相當濃厚，因此多數人不會想得罪任何一方進而影響未來選舉。該藍委也認為，在逕渭分明的情勢下，無論如何，「自主黨員」在這次黨主席選舉中有極大機率將扮演一錘定音的角色。