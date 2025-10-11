馬太鞍溪橋便道通車　縣道193線取消時段管制規定

▲馬太鞍溪便橋涵管便道路線及路牌指引示意圖。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

因應台九線馬太鞍溪橋便道於10日下午3時正式開放通車，並限制5噸以下車輛通行，為配合交通動線調整與分流需求，縣道193線原實施之「每日7時至16時管制南往北車輛」措施也取消。

依恢復後之管制規定，縣道193線自10月11日起除救災及公務用途車輛外，將限制甲、乙類大客車及逾21公噸大貨車通行，其餘一般小型車及機車可正常通行。

警察局表示，馬太鞍溪橋便道為臨時通行設施，通車後可有效分擔南北車流，紓解災後交通壅塞情形；但考量193線道仍為重要替代路線，沿線緊鄰部落，為兼顧救災作業與行車安全，仍呼籲駕駛人：

一、行經縣道193線請減速慢行、遵守速限及交通指示標誌。

二、請勿違規超車或爭道搶行，以維護行車秩序與部落居民安全。

三、若遇災修車輛或救災人員作業，請提前減速並禮讓通行。

警察局強調，將持續派遣警力於臺九線及縣道193線沿線加強巡查與疏導勤務，並視交通狀況與公路局後續評估結果，滾動調整相關管制措施。

警方提醒民眾隨時留意縣府與警察局發布之最新交通資訊，共同維護道路安全，讓災後交通秩序逐步恢復順暢。

