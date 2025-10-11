歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

▲不少民眾第一次見到白沙屯媽祖，內心十分感動。（圖／翻攝臉書白沙屯拱天宮，下同）

網搜小組／劉維榛報導

歷史性的一刻！粉紅超跑今（11日）首度來到竹北進香，白沙屯媽祖也相當慈悲，沿途上不斷停駕替居民加持，四面八方的信眾也跪地膜拜「鑽轎腳」，畫面令人感動泛淚，網友與居民也直呼，一生一次說不定只能遇到一次，太感動了」、「好羨慕竹北人」。

白沙屯拱天宮臉書粉專不斷回報「粉紅超跑」的足跡，媽祖娘娘非常疼愛竹北市民，第一站就停駕新竹縣政府，後續也停駕清水祖師廟、竹北分局、竹北星際球場、新竹中國醫藥大學、蕃仔園福德宮，以及餐飲店與民宅等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，沿途上也湧入民眾跪地膜拜「鑽轎腳」，不少店家也準備供品並熱情大喊「媽祖媽祖我愛你」，媽祖娘娘也有求必應，替信徒一一加持。網友也紛紛在社群平台暖喊，「太感動了，一大早帶家人來竹北，有鑽轎底跟取得壓轎金，滿滿的感動人情味」、「今早，白沙屯天上聖母第一站就帶領市長和信眾們，直衝新竹縣政府...我整個起雞皮疙瘩」。

這次罕見與神同行的「竹北超越竹北文化祭」，有白沙屯媽祖、車城福安宮與竹北天后宮一同替竹北市民加持，見證竹北邁向全台最大縣轄市的重要時刻，讓其他縣市的網友紛紛直呼，「好羨慕竹北人」、「凌晨3點從高雄出發～已到達竹北紅壇恭迎媽祖聖駕」、「一生一次說不定只能遇到一次，太感動了」。

▼信眾鑽轎底祈福。