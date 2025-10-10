孕婦被老公推下懸崖奇蹟生還　努力6年「終於離婚」創中國首例

▲王暖暖奇蹟生還，如今終於成功離婚。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇女子王暖暖2019年赴泰國旅遊時，被企圖詐領保險金的丈夫俞曉冬推下34公尺高的懸崖，奇蹟撿回一命。荒謬的是，由於俞曉冬正在泰國服刑，導致王暖暖離不了婚。原先王暖暖相當絕望，覺得可能70歲才離得了婚，但在社會高度關注下，法院10日判准離婚，也創下中國首例被告在國外服刑的離婚案例。

王暖暖2019年與當時的丈夫俞曉冬一起前往泰國旅遊，在一處34公尺高的懸崖被試圖詐領保險金的俞曉冬推下。王暖暖當下身受重傷，全身17處骨折，還失去了腹中的胎兒，但最終撿回一條命，並在經歷多次手術與長期復健後重新站了起來。

▼王暖暖被推落懸崖，倒在一片亂石中。（圖／翻攝紅星新聞）



俞曉冬犯案後很快被泰國警方逮捕，並在2023年被以「蓄意殺人未遂」罪名判刑33年4個月。荒謬的是，王暖暖返回中國後，竟然因為俞曉冬人在泰國的監獄服刑，而無法與對方離婚，導致她6年來一直與試圖殺死自己的犯人是夫妻。

王暖暖2023年9月就提起離婚訴訟，但因跨國程序繁瑣，直到今年9月26日才在南京市秦淮區人民法院開庭。她的律師坦言，這是中國首例「被告人在境外服刑」的離婚官司，程序上毫無先例可循，難度極高。

律師甚至不樂觀的表示，若依照現行規定，王暖暖恐怕要等丈夫服刑完畢、返回中國後，才能徹底離婚，屆時她已年逾70歲。

王暖暖在開庭前受訪時淚流不止，說自己並不求財產分割或賠償，只希望這段婚姻能劃下句點，「我就是一個普通人，只是想離婚而已，為什麼這麼難？」

王暖暖的案件受到社會高度關注，江蘇省南京市秦淮區人民法院10月10日判決，准予王暖暖與俞曉冬離婚，判俞曉冬給付王暖暖離婚損害賠償50萬元人民幣。

法院也特別提到，俞曉冬的委託訴訟代理人有到庭參加訴訟，俞曉冬本人也透過線上視訊的方式參加了訴訟。

▼王暖暖歷經復健與手術，目前已能自行站立、行走。（圖／翻攝紅星新聞）

