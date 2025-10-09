快訊／賴清德雙十國慶演說內容搶先看！　揭示台灣前進6大關鍵力

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

明天（10）就是雙十國慶日，總統賴清德將依慣例，發表他就職第二年的國慶演說。根據掌握，賴清德的國慶演說預計將以「前進的力量 六大關鍵力」作為貫串演說的核心元素。

由於台灣今年正逢諸多挑戰，無論是俄烏戰爭與中東複雜動盪的地緣政治局勢，或是美國對等關稅等國際經貿政策的經濟衝擊，以及中國以「三個80年」論述扭曲台灣國際地位，讓台灣於內政於外充滿挑戰與不確定性。因此，賴清德的國慶演說預計將以「前進的力量 六大關鍵力」作為貫串演說的核心元素。

賴清德在演說中，將描繪台灣歷史從威權走向自由的「豐沛民主力」、在國際諸多挑戰下仍成功突圍的「創新經濟力」、經濟果實全民共享的「均衡照顧力」，以及結合國際友盟立足世界的「外交夥伴力」、加強自我防衛能力的「國防堅韌力」、無私大愛的「公民良善力」，完整勾勒當代台灣最在地的故事。

賴清德將透過演說點出治國戰略高度，擘劃影響國家未來30年的國政願景藍圖，進一步具體揭示創造百萬就業機會的經濟戰略佈局，以展現在世界挑戰中穩健前進的戰略自信。

據了解，今年的國慶演說首先將從歷史出發，以威權到自由的豐沛民主力，梳理亞洲民主燈塔的歷史脈絡，帶出今年與眾不同的時代意義。接續論述諸多挑戰下的台灣，如何展現產業競爭力與優勢，成功在艱鉅挑戰下一次次的突破。

在創新經濟力的部分，賴清德將提出未來的經濟戰略佈局，談及帶領台灣如何把握變局中的機會勇敢佈局，以確保台灣產業競爭優勢於國際持續佔領領先地位，包括對內擴大投資、對外深化國際經貿合作，以及長遠戰略規畫於厚植台灣產業實力都有所著墨。

在擴大投資方面，賴清德將提及，包括延長實施投資台灣三大方案、啟動兆元投資國家發展方案；發展智慧科技方面，則有「AI新十大建設」、投入關鍵技術研發、百工百業導入AI工具、推動生技醫藥產業等；促進金融產業發展方面，則強調將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，並吸引國際資金投資台灣。

至於美國關稅政策未定的不確定因素部分，賴清德將談及隱形冠軍、傳統產業和中小微型企業的創新轉型，以及挹注資源協助受美國對等關稅影響的企業、勞工、農漁民朋友度過難關。

至於內政方面，賴清德將闡述經濟果實，透過政府預算配置應用於擴大照顧，展現經濟果實全民共享的「均衡照顧力」。除了持續推動健康台灣深耕計畫、青年百億海外圓夢基金、「0-6歲國家一起養2.0」以及「長照3.0」，面向育兒世代的補助，如提高育兒津貼、增加托育補助，明年開始，生育補助，每一胎加碼補足到十萬元。銀髮長者的照顧方面，除了長照3.0明年上路之外，「健康台灣深耕計畫」已經啟動，將全面提升醫療環境體系，並提供民眾更優質的健康照護服務。

最後，賴清德會從實力到韌性的國防堅韌力，包括增加國防支出、強化社會韌性，以實力守護和平、以具體行動展現守護國家決心，建構守護自由民主的堅強防線，以及從國內走向國際的無私良善力，透過六股力量描繪最具時代意義的台灣價值。

對於賴清德的這場演說，相較於520就職演說以及賴清德執政後的幾場重大演講，基調都會有高度一致性，四大元素不變，依舊為「穩健、自信、均衡、負責任」，骨幹仍是民主、和平、繁榮，延續蔡英文前總統執政基礎，也揭示賴政府接棒至今的擘畫方向，讓台灣在全球經濟站穩關鍵地位，也在地緣政治下負責任地維持台海和平穩定現狀。

不同的是，這次講稿除了注入更多新興科技與AI元素，也可望勾勒出不畏挑戰、勇往直前的台灣精神，一如台灣力爭國際參與的處境、不畏打壓的態度，藉此強化台灣精神與韌性。