　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德雙十國慶演說內容搶先看！　揭示台灣前進6大關鍵力

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

明天（10）就是雙十國慶日，總統賴清德將依慣例，發表他就職第二年的國慶演說。根據掌握，賴清德的國慶演說預計將以「前進的力量　六大關鍵力」作為貫串演說的核心元素。

由於台灣今年正逢諸多挑戰，無論是俄烏戰爭與中東複雜動盪的地緣政治局勢，或是美國對等關稅等國際經貿政策的經濟衝擊，以及中國以「三個80年」論述扭曲台灣國際地位，讓台灣於內政於外充滿挑戰與不確定性。因此，賴清德的國慶演說預計將以「前進的力量　六大關鍵力」作為貫串演說的核心元素。

賴清德在演說中，將描繪台灣歷史從威權走向自由的「豐沛民主力」、在國際諸多挑戰下仍成功突圍的「創新經濟力」、經濟果實全民共享的「均衡照顧力」，以及結合國際友盟立足世界的「外交夥伴力」、加強自我防衛能力的「國防堅韌力」、無私大愛的「公民良善力」，完整勾勒當代台灣最在地的故事。

賴清德將透過演說點出治國戰略高度，擘劃影響國家未來30年的國政願景藍圖，進一步具體揭示創造百萬就業機會的經濟戰略佈局，以展現在世界挑戰中穩健前進的戰略自信。

據了解，今年的國慶演說首先將從歷史出發，以威權到自由的豐沛民主力，梳理亞洲民主燈塔的歷史脈絡，帶出今年與眾不同的時代意義。接續論述諸多挑戰下的台灣，如何展現產業競爭力與優勢，成功在艱鉅挑戰下一次次的突破。

在創新經濟力的部分，賴清德將提出未來的經濟戰略佈局，談及帶領台灣如何把握變局中的機會勇敢佈局，以確保台灣產業競爭優勢於國際持續佔領領先地位，包括對內擴大投資、對外深化國際經貿合作，以及長遠戰略規畫於厚植台灣產業實力都有所著墨。

在擴大投資方面，賴清德將提及，包括延長實施投資台灣三大方案、啟動兆元投資國家發展方案；發展智慧科技方面，則有「AI新十大建設」、投入關鍵技術研發、百工百業導入AI工具、推動生技醫藥產業等；促進金融產業發展方面，則強調將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，並吸引國際資金投資台灣。

至於美國關稅政策未定的不確定因素部分，賴清德將談及隱形冠軍、傳統產業和中小微型企業的創新轉型，以及挹注資源協助受美國對等關稅影響的企業、勞工、農漁民朋友度過難關。

至於內政方面，賴清德將闡述經濟果實，透過政府預算配置應用於擴大照顧，展現經濟果實全民共享的「均衡照顧力」。除了持續推動健康台灣深耕計畫、青年百億海外圓夢基金、「0-6歲國家一起養2.0」以及「長照3.0」，面向育兒世代的補助，如提高育兒津貼、增加托育補助，明年開始，生育補助，每一胎加碼補足到十萬元。銀髮長者的照顧方面，除了長照3.0明年上路之外，「健康台灣深耕計畫」已經啟動，將全面提升醫療環境體系，並提供民眾更優質的健康照護服務。

最後，賴清德會從實力到韌性的國防堅韌力，包括增加國防支出、強化社會韌性，以實力守護和平、以具體行動展現守護國家決心，建構守護自由民主的堅強防線，以及從國內走向國際的無私良善力，透過六股力量描繪最具時代意義的台灣價值。

對於賴清德的這場演說，相較於520就職演說以及賴清德執政後的幾場重大演講，基調都會有高度一致性，四大元素不變，依舊為「穩健、自信、均衡、負責任」，骨幹仍是民主、和平、繁榮，延續蔡英文前總統執政基礎，也揭示賴政府接棒至今的擘畫方向，讓台灣在全球經濟站穩關鍵地位，也在地緣政治下負責任地維持台海和平穩定現狀。

不同的是，這次講稿除了注入更多新興科技與AI元素，也可望勾勒出不畏挑戰、勇往直前的台灣精神，一如台灣力爭國際參與的處境、不畏打壓的態度，藉此強化台灣精神與韌性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公廁活春宮！泰男女「肉體交疊」穿透毛玻璃　激戰全程被看光
最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片
快訊／賴清德雙十國慶演說內容搶先看！
被控逼死女代書！宮廟姊妹花遭拘提到案
國慶晚會登場　黑衣長髮女場外大哭大鬧
快訊／台灣人李重毅在老虎溝遇難　國台辦證實死因
加熱菸10月開賣「未禁加味菸」遭批　石崇良揭進度
「周杰倫的欄杆」爆紅日本！　地點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／賴清德雙十國慶演說內容搶先看！　揭示台灣前進6大關鍵力

國慶晚會在台中人潮爆滿　盧秀燕致詞先提洪災：台灣患難見真情

民眾黨辦聯合政府論壇　黃國昌：組執政聯盟追求政策價值而非政黨利益

內政部與12縣市推「原民特搜隊」　強化高風險部落救災能量

桃園市府致贈「挖土機超人」慰問金　張善政：持續提供家屬關懷

注意！內政部啟動備役替代役助花蓮重建　未報到失聯恐吃20萬罰金

馬英九曾說挺羅智強！郝龍斌今拜會　獲「我這邊你不用擔心」鼓勵

中央想搶功？　李四川：輝達留台北是蔣萬安、賴清德共同政績

光復重災要遷村？　原民會：「沒有遷村議題」族人希望原地重建

轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

快訊／賴清德雙十國慶演說內容搶先看！　揭示台灣前進6大關鍵力

國慶晚會在台中人潮爆滿　盧秀燕致詞先提洪災：台灣患難見真情

民眾黨辦聯合政府論壇　黃國昌：組執政聯盟追求政策價值而非政黨利益

內政部與12縣市推「原民特搜隊」　強化高風險部落救災能量

桃園市府致贈「挖土機超人」慰問金　張善政：持續提供家屬關懷

注意！內政部啟動備役替代役助花蓮重建　未報到失聯恐吃20萬罰金

馬英九曾說挺羅智強！郝龍斌今拜會　獲「我這邊你不用擔心」鼓勵

中央想搶功？　李四川：輝達留台北是蔣萬安、賴清德共同政績

光復重災要遷村？　原民會：「沒有遷村議題」族人希望原地重建

轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：看來不當狗解禁不了

25歲最年輕爐主帶頭　桃園護國宮太子爺連5天夜巡

打生長激素是迷思！營養師點2原因雞長超快：別讓這種鬼話傳下去

國慶晚會胡瓜〈包青天〉開場　破冰白冰冰台中同台了

快訊／賴清德雙十國慶演說內容搶先看！　揭示台灣前進6大關鍵力

被控設局害背債1.6億逼死女代書！　鳳山宮廟姊妹花遭拘提到案

最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片：看起來一把年紀

諾貝爾文學獎第19次陪榜　日網嘆村上春樹沒能成為「令和文豪」

「賴清德要來耶！」洋裝女粉找不到國慶晚會入口爆哭

婚前匯60萬幫女友繳房貸！工程師離婚想討回　法官打臉判免還

【沒收了！】光復救災撿到保力達 訓育組老師勸世藏洋蔥QQ

政治熱門新聞

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

涉詐助理費1412萬起訴　林宜瑾發聲了

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

普發1萬要來了！立院「韌性特別預算案」初審通過　10/17有望三讀

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

2026對決蔣萬安　他曝王世堅威脅最高

台北市加碼每人發2.1萬？　蔣萬安說話了

快訊／台北橋站「異物卡車門」　北捷回應了

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

更多熱門

相關新聞

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

雙十國慶晚會今天（9日）在台中圓滿劇場舉行，現場人潮爆滿，節慶氣氛濃厚，總統賴清德、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜也接續於台上致詞，祝福台灣國泰民安。活動場地外面發生一個小插曲，1名女子疑因找不到會場入口看國慶表演，在人行道上大哭大鬧；另有1對日本僑胞夫婦，70多歲的丈夫疑因人潮眾多感到身體不適，在轄區第四警分局協助下離開現場，幸無大礙。

國慶晚會在台中！盧秀燕致詞：台灣患難見真情

國慶晚會在台中！盧秀燕致詞：台灣患難見真情

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

中央想搶功？　李四川：輝達留台北是蔣萬安、賴清德共同政績

中央想搶功？　李四川：輝達留台北是蔣萬安、賴清德共同政績

Global Mall飲品買1送1　漢神巨蛋周年慶衝27.7億

Global Mall飲品買1送1　漢神巨蛋周年慶衝27.7億

關鍵字：

賴清德雙十雙十國慶國慶演說

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面