生活 生活焦點

指派赴災區志工保險明日啟動！自發前往「鏟子超人」建議自費投保

▲▼花蓮光復鄉災區各地志工湧入協助重建，現場恢復狀況。（圖／賑災基金會提供）

▲花蓮光復鄉災區各地志工湧入協助重建，現場恢復狀況。（圖／賑災基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，許多志工熱心投入災區復原，但近期發生「挖土機超人」因傷口感染敗血症死亡，志工保障也受到關注。衛福部今（9）日晚間宣布將於明（10日）起啟動志工保險機制，保險對象為「指派參與災害復原工作的志工」，名單由主管機關彙整，每人保額為100萬元；至於自發性前往協助的「鏟子超人」，建議可依照需求，自費投保一般傷害保險附加傷害醫療保險。

衛福部今日晚間宣布，目前各單位持續動員各專業人員協助，經金管會協調保險公司提出團體保險規劃方案，參照《災害防救法》第32條規定，為指派參與災害復原工作的志工納保，每人保額為100萬元，規劃以每3日為單位投保，由各目的事業主管機關彙整指派志工名單，並由衛福部擔任要保人統一辦理，經費由賑災基金會協助。

衛福部社工司司長蘇昭如表示，這類指派志工是經過現場評估需求，例如操作機具、水電人員等，中央應變中心調查動員志工人力每日約1000人，這次保險則從寬估算每日約3000人，但實際不會設限，只要有名單就會進行投保。

至於自發性前往災區協助之民眾，蘇昭如表示，考量時間不固定，還有提供個資等問題，建議可依自我需求投保一般傷害保險附加傷害醫療保險，相關資料請上中華民國人壽保險商業同業公會網頁專區選擇適合的產品。

若屬於《志願服務法》備案的志願服務運用單位志工，如慈濟、世展、家扶等團體，則由各志願服務運用單位依規定為所屬志工辦理意外事故保險。

衛福部再次感謝所有無私投入的志工，並提醒國人投入之前做好準備，配合當地的運作安排，讓每一位參與災後復原的志工，都能在安全與保障下發揮愛心，「善的循環」更加穩健與永續。如有相關疑問或需進一步協助，可撥打1957福利諮詢專線洽詢（服務時間：每日上午8時至晚上10時）。

【家長怒了】林口雙語幼兒園爆虐童　YTR：我有一槍斃命的證據！

