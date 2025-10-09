受關稅衝擊失業免驚慌　勞動部推「勞工就業通計畫」助重返職場

▲勞動部推出「勞工就業通計畫」，提供僱用獎助及職務訓練，協助受國際情勢影響的失業勞工順利就業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對國際關稅與匯率波動帶來的就業衝擊，勞動部積極推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、職務再設計及工作訓練資源，鼓勵僱主聘用受影響產業的失業勞工，同時提供勞工客製化媒合與就業獎勵，協助他們儘快重返職場。勞動部強調，計畫兼顧企業與勞工，攜手減緩失業風險。

雲嘉南分署舉例，旅行業資深主管羅姐因疫情衝擊離開熟悉產業，雖年逾中高齡且缺乏其他工作經驗，但透過勞動部「僱用獎助措施」及就業促進工具，成功轉職製造業擔任包裝員，並因表現優異升任倉管部門，穩定就業至今已逾一年。羅姐表示，計畫讓她重拾職涯信心，也體驗到跨領域工作的挑戰與成長。

勞發署雲嘉南分署說明，針對失業期間連續達30日、曾任受國際情勢影響製造業的勞工，僱主以全時僱用並透過公立就服機構媒合，即可申請每人每月6,000元、最長6個月的僱用獎助。若勞工職能尚未符合職缺需求，僱主可申請「工作崗位訓練費」，安排先僱後訓模式，每人每月補助1.2萬元，最長3個月，同年度申請額度最高可達180萬元。

雲嘉南分署提醒，參與計畫的僱主須維持僱用規模90%以上，不得實施減班休息，以穩定產業人力並增加失業勞工就業機會。民眾可至「台灣就業通」勞工就業通計畫專區查詢（https://gov.tw/cbm），或撥打免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢。