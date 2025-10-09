10年耕耘！中國信託文薈館參觀人次突破60萬　全新速克達互動遊戲登場

▲文薈館管理委員會主任委員暨中國信託慈善基金會副董事長陳國世（右二）、文薈館總幹事暨中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝（左一）共同迎接第60萬名幸運民眾。

圖、文／中國信託提供

中國信託文薈館（簡稱「文薈館」）自2015年開館以來，至今迎來第10個年頭，參觀人次突破60萬！為歡慶參觀人次創新高，文薈館管理委員會主任委員暨中國信託慈善基金會副董事長陳國世昨（8）日親自迎接第60萬名入館民眾，致贈限定版速克達造型迷你積木、中國信託南港總部大樓模型等好禮。此外，文薈館最受歡迎的速克達遊戲區也全新改裝「速克達闖關遊戲」，邀請來自桃園市第60萬幸運民眾邱小姐與家人，一同化身「中國信託衝鋒飛車隊」業務人員，搶先體驗穿越時空的奇妙旅程。

為了迎接第60萬名民眾到來，文薈館總幹事暨中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝共同參與歡慶儀式，見證歷史性一刻。陳國世主委表示，文薈館開館10年有成，不僅收藏中國信託的文化傳承，也記錄臺灣金融發展演進史，以珍貴館藏搭配創新數位互動推廣普惠金融教育，讓文薈館成為探索金融歷史文化、學習理財教育及親子同樂的展館，60萬人次的到訪更是社會各界對文薈館的肯定，也是金融教育向下扎根的最佳見證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文薈館管理委員會主任委員暨中國信託慈善基金會副董事長陳國世（第一排中）、文薈館總幹事暨中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝（第二排右二）與第60萬名幸運民眾，一同化身「中國信託衝鋒飛車隊」業務人員，搶先體驗穿越時空的奇妙旅程。

慶祝參觀人次邁入新里程碑的同時，文薈館全新改裝「速克達遊戲區」，以「時光機劇場」打造沉浸式體驗，不僅提升速度感，遊戲場景也重新復刻早年經濟起飛的街景、新增日夜與四季變化，同時搭配遊戲人物多語言親切問候，民眾可化身「中國信託衝鋒飛車隊」業務人員，身歷其境體驗拜訪客戶的過程，新版遊戲設計亦加入單人挑戰或團隊競賽，歡迎大小朋友前來挑戰拍照打卡。第60萬名入館民眾邱小姐開心表示，第一次與先生、兒子與姊姊來文薈館參觀，十分幸運共同見證重要時刻，騎乘速克達挑戰闖關超級有趣，有機會還會再來參觀，也會推薦親友來館體驗。

身為國內創新型態的金融文史館，文薈館完整呈現中國信託與臺灣並肩成長的金融服務里程碑，致力成為臺灣最佳金融教育園地。文薈館接待過無數重要政界人士，曾安排來自美國、英國、日本、俄羅斯、印尼、泰國、越南、印度等國家政府機關、產業人士以及國內外知名學府學者專家參訪。值得一提的是，文薈館曾榮獲金融監督管理委員會「113年度金融教育貢獻獎」最佳協力獎、財團法人台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續行動獎—社會共融領袖獎」、臺北市政府「第24屆金鑽獎」優良志工團隊獎等殊榮，彰顯於金融教育與社會共榮的努力成果。

▲文薈館管理委員會主任委員暨中國信託慈善基金會副董事長陳國世（右）與第60萬名參訪幸運民眾互動，一同體驗新改裝「速克達闖關遊戲」。

文薈館今年10月4日至11月2日規劃「行動速克達・衝鋒飛車隊」活動，只要加入「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」按讚活動貼文，並於速克達區拍攝創意照，再將照片上傳活動貼文後留言，就有機會獲得限定版速克達積木。歡迎每週二至週日上午11點至下午5點30分，至中國信託金融園區A棟1樓免費參觀，20人以上親子團體、學校等可預約導覽或校外教學課程，更多精采活動及文薈館相關詳細訊息，請鎖定「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」www.facebook.com/ctbcmuseum或官網www.ctbcmuseum.com查詢。