　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

▲▼ 電池,電池示意圖 。（圖／視覺中國）

▲電池示意圖 。（圖／視覺中國）

記者陳冠宇／綜合報導

十一長假結束首天，大陸今（9）日連續發布多項出口管制措施。除了稍早宣布的稀土相關物項與技術，以及將多家美加公司列入不可靠實體清單，大陸商務部與海關總署剛才再宣布，對鋰電池、人造石墨負極材料，以及超硬材料、部分中重稀土相關物項實施出口管制，其中包括卷繞機、疊片機、注液機等用於製造可充放電鋰離子電池的設備，和部分稀土設備和原輔料。

大陸商務部與海關總署稱，此舉是為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，出口經營者出口上述物項應申請許可。

鋰電池相關物項方面，包括重量能量密度大於等於300 Wh/kg的可充放電鋰離子電池（包含電芯和電池組）；同時，也管制出口用於生產該電池的技術。此外，用於製造可充放電鋰離子電池的設備，包括卷繞機、疊片機、注液機、熱壓機、化成分容系統、分容櫃等，也實施出口管制。

在正極材料相關物項的出口管制方面，包括壓實密度大於等於2.5 g/cm3且克容量大於等於156 mAh/g的磷酸鐵鋰正極材料、鎳鈷錳氫氧化物、鎳鈷鋁氫氧化物、富鋰錳基正極材料，以及用於製造可充放電鋰離子電池正極材料的設備。

石墨負極材料的出口管制方面，包括人造石墨負極材料、人造石墨和天然石墨混合的負極材料、用於生產石墨負極材料的造粒工藝設備、用於生產石墨負極材料的石墨化設備、用於生產石墨負極材料的包覆改性設備，以及用於生產石墨負極材料的工藝及技術。

同一時間，大陸商務部與海關總署還宣布對超硬材料相關物項實施出口管制，包括平均粒徑小於等於50 μm的人造金剛石微粉、平均粒徑大於50 μm且小於等於500 μm的人造金剛石單晶、部分人造金剛石線鋸、部分人造金剛石砂輪，以及直流電弧等離子體噴射化學氣相沉積（DCPCVD）設備、直流電弧等離子體噴射化學氣相沉積（DCPCVD）工藝技術。

至於部分中重稀土相關物項的出口管制，包括鈥、鉺、銩、銪、鐿等的合金及相關製品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／擔保金2.5億！辜仲諒獲准解禁赴泰
神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光
快訊／老虎溝罹難台灣人身分曝光！
快訊／台股安啦！國安基金進場184天　確定繼續護盤
台新、新光投信合併　金管會點頭了
轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果
簡舒培問新壽開百億解約「卻不送公文」　蔣萬安冷回：妳去問它
311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男子騎車滑手機！頭卡紅綠燈箱裡　動用切割器才把頭拔出來

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

王志安有望提前解禁！陸委會：提出為台灣發聲、對抗中共的證據

時隔五年！中印月底恢復直航　陸外交部：實現「龍象共舞」

「川習會」於APEC登場？　大陸外交部回應了

反制台美軍事技術合作　14間美加企業被中國列入不可靠實體清單

李強今抵達平壤　中韓建交後首位總理出席北韓閱兵式

美國將對中國船舶徵港口費　中遠海運等首當其衝

媽出奇招「開直播」專治小孩不乖乖寫作業　鏡頭一拍「偶包」上身

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

陸男子騎車滑手機！頭卡紅綠燈箱裡　動用切割器才把頭拔出來

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

王志安有望提前解禁！陸委會：提出為台灣發聲、對抗中共的證據

時隔五年！中印月底恢復直航　陸外交部：實現「龍象共舞」

「川習會」於APEC登場？　大陸外交部回應了

反制台美軍事技術合作　14間美加企業被中國列入不可靠實體清單

李強今抵達平壤　中韓建交後首位總理出席北韓閱兵式

美國將對中國船舶徵港口費　中遠海運等首當其衝

媽出奇招「開直播」專治小孩不乖乖寫作業　鏡頭一拍「偶包」上身

遠離肺腺癌！　營養師點名「3類食物」不要碰

林予晞大熱天「穿厚重冬裝+戴眼鏡」現身　背後藏暖心原因！

10年耕耘！中國信託文薈館參觀人次突破60萬　全新速克達互動遊戲登場

快訊／擔保金2.5億！辜仲諒聲請解禁赴泰　獲准責付林佳龍等3人

台船連3個月自結獲利　產能提高、營業虧損月減逾四成

定期定額0050「還要再買台積電？」　過來人給建議：很香的

下訂1200萬鳥籠房　月繳3萬房貸！「1原因」他後悔了：不想當房奴

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

東京圍牆倒塌壓垮木造老宅　鄰居驚恐逃生！揭「牆裂40年」未修

TPBL夢想家本季口號「New Era」　韓駿鎧：新姿態再出發

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大陸熱門新聞

青海老虎溝山難困251人1死　死者來自台灣

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

韓星赴中旅遊！陸私生如喪屍衝撞畫面曝

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

青海老虎溝山難傳台灣人身亡　海基會證實

全球出口量第一的抹茶小縣城 在日本喝到的很可能來自貴州

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？ 陸網紅實測：計價器爆了

48歲陸網紅捕海鮮「墜海罹難」

NBA睽違6年重返中國　10球星將現身

近千人困珠峰　登山客暴雪+閃電中過夜

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲 BEST設備關鍵部件交付

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

邱垂正：習近平將統一台灣當偉大復興指標

更多熱門

相關新聞

加強出口管制！　陸商務部：境外將中國稀土與技術用於軍事

加強出口管制！　陸商務部：境外將中國稀土與技術用於軍事

大陸商務部今（9）日上午發布兩項關於加強稀土出口管制的公告，官方進一步說明原因，稱有境外將原產中國的稀土管制物項用於軍事等敏感領域，還有從中國非法獲取稀土技術進行生產，並提供給軍事等敏感領域用戶等。

陸最嚴「稀土出口管制」公告連發 稀土與境外技術使用都要獲得許可

陸最嚴「稀土出口管制」公告連發 稀土與境外技術使用都要獲得許可

特斯拉「最便宜的Model 3、Model Y」全球首發

特斯拉「最便宜的Model 3、Model Y」全球首發

固態鋰電池新突破　大陸研究出可彎折2萬次柔性電池

固態鋰電池新突破　大陸研究出可彎折2萬次柔性電池

特斯拉新車預告10月發表

特斯拉新車預告10月發表

關鍵字：

電池鋰電池出口管制

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面