連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

▲電池示意圖 。（圖／視覺中國）

記者陳冠宇／綜合報導

十一長假結束首天，大陸今（9）日連續發布多項出口管制措施。除了稍早宣布的稀土相關物項與技術，以及將多家美加公司列入不可靠實體清單，大陸商務部與海關總署剛才再宣布，對鋰電池、人造石墨負極材料，以及超硬材料、部分中重稀土相關物項實施出口管制，其中包括卷繞機、疊片機、注液機等用於製造可充放電鋰離子電池的設備，和部分稀土設備和原輔料。

大陸商務部與海關總署稱，此舉是為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，出口經營者出口上述物項應申請許可。

鋰電池相關物項方面，包括重量能量密度大於等於300 Wh/kg的可充放電鋰離子電池（包含電芯和電池組）；同時，也管制出口用於生產該電池的技術。此外，用於製造可充放電鋰離子電池的設備，包括卷繞機、疊片機、注液機、熱壓機、化成分容系統、分容櫃等，也實施出口管制。

在正極材料相關物項的出口管制方面，包括壓實密度大於等於2.5 g/cm3且克容量大於等於156 mAh/g的磷酸鐵鋰正極材料、鎳鈷錳氫氧化物、鎳鈷鋁氫氧化物、富鋰錳基正極材料，以及用於製造可充放電鋰離子電池正極材料的設備。

石墨負極材料的出口管制方面，包括人造石墨負極材料、人造石墨和天然石墨混合的負極材料、用於生產石墨負極材料的造粒工藝設備、用於生產石墨負極材料的石墨化設備、用於生產石墨負極材料的包覆改性設備，以及用於生產石墨負極材料的工藝及技術。

同一時間，大陸商務部與海關總署還宣布對超硬材料相關物項實施出口管制，包括平均粒徑小於等於50 μm的人造金剛石微粉、平均粒徑大於50 μm且小於等於500 μm的人造金剛石單晶、部分人造金剛石線鋸、部分人造金剛石砂輪，以及直流電弧等離子體噴射化學氣相沉積（DCPCVD）設備、直流電弧等離子體噴射化學氣相沉積（DCPCVD）工藝技術。

至於部分中重稀土相關物項的出口管制，包括鈥、鉺、銩、銪、鐿等的合金及相關製品。