國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美外交官戀上中共黨員女兒！　首例違反「禁愛令」被川普政府開除

▲▼川普,盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 此案已經過川普及盧比歐審查。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府8日證實，一名駐中國外交官承認隱瞞和一名與中國共產黨有關的中國女子交往，成為首位因違反「禁愛令」被革職的外交人員。

根據《美聯社》，國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）聲明表示，總統川普與國務卿盧比歐已審查此案，認定這名外交官「承認隱瞞與一名已知和中共有關的中國公民的戀愛關係」後，他已從外交部門被解職，並強調在盧比歐的帶領下，「我們對任何被發現破壞國安的員工採取零容忍政策」。

聲明未透露這名男性外交官身分，但他與中國女友曾出現在一段保守派激進份子奧基夫（James O'Keefe）偷偷錄製的影片中。這名官員在影片中稱他的中國女友「可能是間諜」，還稱女友父親是「徹頭徹尾的共產黨員」。

美國自今年1月起全面禁止駐中外交人員及家屬、持安全許可的承包商與中國公民發生戀愛或性關係，範圍包括北京大使館及廣州、上海、瀋陽、武漢、香港等領事館，在前駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）卸任前實施。

中國外交部發言人郭嘉則拒絕回應他所稱的「美國內政問題」，但強調「反對以意識形態為由劃清界線，惡意抹黑中國」。

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了

