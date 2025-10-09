　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外媒示警台過度依賴液化天然氣　藍轟：賴政府只會協調中共船期

▲▼立法院 2030滅除B肝倒數 B需要行動 記者會 陳菁徽 王正旭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

華爾街日報日前報導，台灣幾乎完全仰賴進口燃料，97%的能源需經海運進口，一旦遭中國封鎖，台灣LNG（液化天然氣）庫存可在11天內耗盡。國民黨立委陳菁徽說，政府竟回她天然氣接收站計畫完成前，中油透過機動協調LNG船期，中共每年都在演練軍事包圍，「要攻台還會讓你先協調船期嗎？」

陳菁徽表示，以為一個整天喊中共威脅，在意國家安全、社會韌性的政府，會回頭是岸，重新建立起能源韌性，結果不是，民進黨政府大撒幣去補助自嗨神劇零日攻擊，告訴民眾我們只要用步槍就可以擊退解放軍侵略，簡直不是政治驚悚劇，而是喜劇。

陳菁徽說，文章提到台灣應該多元化採購天然氣來源，但問題是，根據中油公開的數據，臺灣目前兩座天然氣接收站，規劃營運量合計僅有1,600萬噸，但進口量足足超出設計量四分之一以上。

陳菁徽也說，中油也承認，兩座接收站已「連年超載」，負載率長期突破100％。三接的全面運轉，最快也要等到2027年才能完全商轉。日本接收站平均負載率約34%，韓國約39%，全球普遍認為40%–50% 才是安全區間。

該文特別提到，解放軍只需要針對南北水道「隔離」，台灣就會面臨危機。陳菁徽指出，她質詢問行政院、經濟部，目前天然氣儲存量天天爆錶，安全儲存量又僅有約10天，加大購買天然氣要怎麼辦？要放哪？政府給我這樣的回答：「天然氣接收站計畫完成前，中油公司將透過機動協調LNG船期。」我看了是滿頭問號。

陳菁徽批評，中共每年都在演練軍事包圍，結果政府跟我說，會「機動協調LNG船期」，任何一個有正常知識的國人都知道，這種答案等於沒辦法，「人家要打你還會讓你先協調船期嗎」？

陳菁徽再說，賴清德政府整天吹中國威脅，結果美國國安界不斷呼籲台灣別棄用核能，台美可以核能合作，但親美只是嘴上說說，賴清德與卓榮泰一邊說著「所有的方向我們都可以來討論」，一邊繼續無作為，讓台灣國安的系統性脆弱顯露無遺，加上民進黨整天出共諜， 到底誰在害台灣？她真的很懷疑。

「我們真心希望賴政府可以動起來」，陳菁徽說，很多人說國民黨不要當民進黨的煞車皮，等等到大停電了，大家就會怕了，但看著台灣被搞爛，真的是很不甘願、也很不忍心，如果發電變成產業風險、國安危機，「萊爾校長」恐怕不是只是大罷免翻車而已，會成台灣的歷史罪人。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／擔保金2.5億！辜仲諒獲准解禁赴泰
神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光
快訊／老虎溝罹難台灣人身分曝光！
快訊／台股安啦！國安基金進場184天　確定繼續護盤
台新、新光投信合併　金管會點頭了
轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果
簡舒培問新壽開百億解約「卻不送公文」　蔣萬安冷回：妳去問它
311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中央想搶功？　李四川：輝達留台北是蔣萬安、賴清德共同政績

光復重災要遷村？　原民會：「沒有遷村議題」族人希望原地重建

轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果

輝達落腳北士科卡關中央幫解套　內政部：北市在法規面無太大困擾

簡舒培問新壽開百億解約「卻不送公文」　蔣萬安冷回：妳去問它

黃國昌批中央救災失能　民進黨：扭曲事實對一線救災人員莫大傷害

交保後首質詢！應曉薇要蔣萬安別約便當會　輝達案好好保護自己

外媒示警台過度依賴液化天然氣　藍轟：賴政府只會協調中共船期

涉詐助理費1412萬起訴　林宜瑾道歉了：我願意承擔錯誤

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

中央想搶功？　李四川：輝達留台北是蔣萬安、賴清德共同政績

光復重災要遷村？　原民會：「沒有遷村議題」族人希望原地重建

轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果

輝達落腳北士科卡關中央幫解套　內政部：北市在法規面無太大困擾

簡舒培問新壽開百億解約「卻不送公文」　蔣萬安冷回：妳去問它

黃國昌批中央救災失能　民進黨：扭曲事實對一線救災人員莫大傷害

交保後首質詢！應曉薇要蔣萬安別約便當會　輝達案好好保護自己

外媒示警台過度依賴液化天然氣　藍轟：賴政府只會協調中共船期

涉詐助理費1412萬起訴　林宜瑾道歉了：我願意承擔錯誤

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

林予晞大熱天「穿厚重冬裝+戴眼鏡」現身　背後藏暖心原因！

10年耕耘！中國信託文薈館參觀人次突破60萬　全新速克達互動遊戲登場

快訊／擔保金2.5億！辜仲諒聲請解禁赴泰　獲准准責付林佳龍等3人

台船連3個月自結獲利　產能提高、營業虧損月減逾四成

定期定額0050「還要再買台積電？」　過來人給建議：很香的

下訂1200萬鳥籠房　月繳3萬房貸！「1原因」他後悔了：不想當房奴

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

東京圍牆倒塌壓垮木造老宅　鄰居驚恐逃生！揭「牆裂40年」未修

TPBL夢想家本季口號「New Era」　韓駿鎧：新姿態再出發

鄭麗文當主席？　國民黨窮則變「變了未必通」

【輸贏在彎道】村運阿公阿嬤騎電動代步車！彎道飆速嗨翻

政治熱門新聞

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

涉詐助理費1412萬起訴　林宜瑾發聲了

普發1萬要來了！立院「韌性特別預算案」初審通過　10/17有望三讀

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

2026對決蔣萬安　他曝王世堅威脅最高

快訊／台北橋站「異物卡車門」　北捷回應了

輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

台北市加碼每人發2.1萬？　蔣萬安說話了

傅崐萁1小時質詢卓榮泰是搞笑？　王婉諭曝目的：精心設計卸責大戲

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

更多熱門

相關新聞

批賴政府只會漲電價！　侯友宜籲中央速調整能源政策

批賴政府只會漲電價！　侯友宜籲中央速調整能源政策

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12％。新北市長侯友宜今(20日)對此表示，能源問題中央一直都沒有很清楚的告訴民眾，夏天用電又這麼大量，大家很擔憂的時候，又來調整電費，呼籲中央盡速調整能源政策。

泛綠支持者逐漸見底的「政治效能感」

泛綠支持者逐漸見底的「政治效能感」

明年媒宣費暴增至14億成長9成！　許宇甄嗆：為2026地方選舉鋪路

明年媒宣費暴增至14億成長9成！　許宇甄嗆：為2026地方選舉鋪路

烏和平會議上　美俄兼談多項能源合作

烏和平會議上　美俄兼談多項能源合作

面對美國關稅進攻 台灣蓋牌不是戰略是逃避

面對美國關稅進攻 台灣蓋牌不是戰略是逃避

關鍵字：

外媒液化天然氣賴政府

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面