外媒示警台過度依賴液化天然氣　藍轟：賴政府只會協調中共船期

▲陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

華爾街日報日前報導，台灣幾乎完全仰賴進口燃料，97%的能源需經海運進口，一旦遭中國封鎖，台灣LNG（液化天然氣）庫存可在11天內耗盡。國民黨立委陳菁徽說，政府竟回她天然氣接收站計畫完成前，中油透過機動協調LNG船期，中共每年都在演練軍事包圍，「要攻台還會讓你先協調船期嗎？」

陳菁徽表示，以為一個整天喊中共威脅，在意國家安全、社會韌性的政府，會回頭是岸，重新建立起能源韌性，結果不是，民進黨政府大撒幣去補助自嗨神劇零日攻擊，告訴民眾我們只要用步槍就可以擊退解放軍侵略，簡直不是政治驚悚劇，而是喜劇。

陳菁徽說，文章提到台灣應該多元化採購天然氣來源，但問題是，根據中油公開的數據，臺灣目前兩座天然氣接收站，規劃營運量合計僅有1,600萬噸，但進口量足足超出設計量四分之一以上。

陳菁徽也說，中油也承認，兩座接收站已「連年超載」，負載率長期突破100％。三接的全面運轉，最快也要等到2027年才能完全商轉。日本接收站平均負載率約34%，韓國約39%，全球普遍認為40%–50% 才是安全區間。

該文特別提到，解放軍只需要針對南北水道「隔離」，台灣就會面臨危機。陳菁徽指出，她質詢問行政院、經濟部，目前天然氣儲存量天天爆錶，安全儲存量又僅有約10天，加大購買天然氣要怎麼辦？要放哪？政府給我這樣的回答：「天然氣接收站計畫完成前，中油公司將透過機動協調LNG船期。」我看了是滿頭問號。

陳菁徽批評，中共每年都在演練軍事包圍，結果政府跟我說，會「機動協調LNG船期」，任何一個有正常知識的國人都知道，這種答案等於沒辦法，「人家要打你還會讓你先協調船期嗎」？

陳菁徽再說，賴清德政府整天吹中國威脅，結果美國國安界不斷呼籲台灣別棄用核能，台美可以核能合作，但親美只是嘴上說說，賴清德與卓榮泰一邊說著「所有的方向我們都可以來討論」，一邊繼續無作為，讓台灣國安的系統性脆弱顯露無遺，加上民進黨整天出共諜， 到底誰在害台灣？她真的很懷疑。

「我們真心希望賴政府可以動起來」，陳菁徽說，很多人說國民黨不要當民進黨的煞車皮，等等到大停電了，大家就會怕了，但看著台灣被搞爛，真的是很不甘願、也很不忍心，如果發電變成產業風險、國安危機，「萊爾校長」恐怕不是只是大罷免翻車而已，會成台灣的歷史罪人。