淫機師偷看女友人洗澡還強吻　3友瞎挺...鬼扯做偽證下場慘了

▲某知名航空公司劉姓機師強制猥褻女友人遭判刑，孰料檢察官意外揪出有3名證人說謊。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

國內某航空公司劉姓機師涉嫌在墾丁旅宿期間猥褻女友人，卻有3名友人為替劉男脫罪，在法庭具結後刻意做出與事實不符的虛偽陳述。士林地院宣判，將曾、楊、李姓3友人，各判處有期徒刑2月，宣告緩刑2年，並須於判決確定後1年內繳納10萬元、3萬元與3萬元公庫款。

2020年間，劉姓男子涉嫌猥褻女性友人小靜（化名），檢方偵查並起訴。為釐清案情傳喚多名友人作證，未料3名友人（楊、曾、李）卻在法庭上具結後，刻意扭曲關鍵事實，替劉男開脫，使案情認定陷入混淆。

檢察官在庭上交互詰問時，拿出3人先前在警詢的證述、其他目擊者說法及LINE對話紀錄逐一比對，發現他們的證詞與客觀證據明顯矛盾。其中，楊、曾2人謊稱「重要目擊者當時不在現場」，但早前警詢內容卻指出她在場；李女則否認聽過被害人明確表示「對劉男沒有好感」，但LINE對話截圖顯示她早已知情。

由於3人的虛偽陳述涉及案件關鍵事實，足以影響法院對於猥褻案的認定，法院因此主動告發，檢察官另案偵查後依《刑法》第168條偽證罪提起公訴。

法官審理後認定3人偽證屬實，且於原案確定前自白犯行，依《刑法》第172條得減輕刑度，最終各判處2月徒刑、緩刑2年，並命繳納公庫款楊姓機師10萬元、其餘2人均3萬元。

法院也提醒指出，3人於供前具結仍為虛偽陳述，行為有害司法權正確行使，造成司法資源浪費及程序延滯，應予非難，並強調若在緩刑期間違反負擔，檢方可依法聲請撤銷緩刑。

至於劉男涉強制猥褻部分，去年一審合議庭審酌，劉擔任機師、月收入約新台幣30至35萬元、家中尚有父母及手足、需扶養父母等，依強制猥褻罪，處有期徒刑1年6月。