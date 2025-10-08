「時速149改成151」硬要重罰再扣牌　國道警惡整飆仔反被判刑

▲國道員警竄改危駕測速，遭車主申訴。（示意圖／翻攝自國道1968）

記者唐詠絮／彰化報導

國道公路警察大隊陳姓警員，去年取締一輛嚴重超速轎車時，因其中一張關鍵照片車牌模糊，他硬要開罰，竟擅自竄改測速照片，把時速149公里調到151公里，並開出2罰單，分別開罰車主及吊扣牌照，車主發現照片與罰單矛盾提出申訴，警員的荒唐行為才曝光。法院審理後，依偽造文書罪判處員警1年徒刑，緩刑2年，且須向公庫支付6萬元。

判決書指出，這起事件發生在去年9月15日深夜10點36分，陳員當時在國道3號北向211公里處執勤，發現一輛自小客車嚴重超速，他使用測速雷射槍連續拍攝4張照片，原始時速數據分別為146公里、147公里、149公里和151公里。其中，時速最高的第4張照片卻因車牌模糊，無法當成舉發證據。

根據規定，必須超過速限110公里達40公里以上（即時速150公里以上）才能依《道路交通管理處罰條例》第43條「危險駕駛」條款開罰6千到2萬4千元，還要吊扣牌照，否則只能開罰3千至6千元，而陳為了重懲車主，竟於9月25日於隊部辦公室內，將第3張照片的149公里在罰單上輸入為151公里，並據此開出兩張罰單。

車主發現矛盾後提出申訴，國道公路警察局大隊內部審查時發現取締資料有異，主動調查後將全案移送檢方偵辦，經檢察官偵查後，認定陳員涉犯《刑法》第216條、第213條的「行使公務員登載不實文書罪」，將他提起公訴。

彰化地院審理期間，涉案員警坦承犯行，法官在判決理由中指出，身為交通警察，本應比一般民眾更遵守法紀，卻擅自竄改取締違規照片，影響交通裁罰的正確性，嚴重損害民眾對公務員執法的信任。

法官審酌，該名員警負責事故處理和違規取締工作多年，對相關法令應十分熟悉，卻仍知法犯法，但考量到他犯罪動機為駕駛人超速嚴重以枉顧路人行車安全，判處有期徒刑1年，緩刑2年，但須向公庫支付6萬。全案可上訴。