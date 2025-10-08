　
顏正國罹癌病逝！醫師大推「這類型飲食」：肺癌風險降35％

▲▼《角頭2：王者再起》殺青記者會-顏正國。（圖／記者黃克翔攝）

▲顏正國癌逝的消息震驚社會。（資料照／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

50歲男星顏正國離世的消息震驚社會，肺腺癌等癌症疾病再度成為熱門討論話題。對此，東森栢馥森心林診所許嘉珊醫師表示，除了戒菸外，調整飲食與生活習慣也能有效降低肺癌風險。她強調，肺癌初期多無明顯症狀，因此預防與早期偵測格外重要，尤其是吸菸者與曾吸菸者，更應從日常飲食與運動著手強化防護。

許嘉珊醫師在臉書上表示，研究發現「健康型或地中海型飲食」可使肺癌風險下降約30至35％，而以植物性食物為主的飲食，能再降低10至25％。每天多攝取100克水果或蔬菜，對吸菸者及戒菸者的保護效果更明顯；此外，高纖飲食、全穀早餐與減少加工肉攝取，也都與更低的肺癌風險有關。

她指出，運動雖無法完全抵銷吸菸傷害，但能使肺癌風險下降約13至30％。建議每週至少進行150分鐘的中等強度活動，如快走、游泳或騎腳踏車，不僅促進代謝，也有助於減少肺部發炎反應。

許嘉珊醫師強調，飲食與運動只能輔助，真正的防癌關鍵仍是「戒菸」。除了遠離二手菸，避免長期暴露於廚房油煙中也十分重要。若能同時維持良好飲食與運動習慣，對肺部修復與降低氧化壓力都有幫助。

她提醒，自2022年起，台灣政府推行「肺癌早期偵測計畫」，針對高風險族群提供公費低劑量電腦斷層檢查。符合資格者包括：具肺癌家族史的45至74歲男性與40至74歲女性，以及吸菸史達20包年以上、目前仍吸菸或戒菸未滿15年的50至74歲民眾。

 
