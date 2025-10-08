　
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

響應家具超人善舉！台中企業家捐「百萬水電材料」送愛花蓮助重建家園

▲▼ 台中市,花蓮光復鄉,災民支援,水電材料,社會貢獻。（圖／臺中市政府運動局提供）

▲台中市長盧秀燕日前率領「家具超人」隊出發，兩輛滿載再生家具的卡車啟程前往花蓮，協助災民修復生活空間。

圖、文／臺中市政府運動局提供

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流，導致多數災民家園全毀，重建之路艱辛。台中市長盧秀燕秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，日前率領「家具超人」隊出發，兩輛滿載再生家具的卡車啟程前往花蓮，協助災民修復生活空間。

新聞報導後，引起企業熱烈回響。台中市亦荃水電材料行陳義仁老闆深受感動，表示盧市長「人飢己飢、人溺己溺」的精神令人敬佩。他說：「看到家具超人為災民打造新家，我也想盡一份心力。」陳老闆隨即決定響應盧市長號召，慷慨捐出價值超過百萬元的水電材料，並展現行動力於今（8）日清晨親自派車運送前往花蓮，中午前已經抵達花蓮，期盼能幫助災民早日恢復用水、用電，重拾生活希望。

陳義仁老闆表示，這次花蓮光復鄉的災情極為嚴重，許多家庭的水塔被沖走、抽水馬達泡水報銷，若沒有穩定的供水供電，重建將面臨極大困難。他說：「看到那些畫面真的很心疼，希望能用自己的專業，幫助災民盡快恢復生活。」

「水電材料超人」出動了，這批物資透過台中市政府運動局吳宗學專員協助下，聯繫花蓮縣議員魏嘉賢與花蓮市長魏嘉彥共同協調分配事宜，確保每一份資源送達最需要的災區家庭，趕緊恢復正常生活。

此次捐贈全新品項包含：
1.1噸裝立式不鏽鋼水塔（含腳架）50組
2.大井小精靈抽水機 58台
3.大井電子穩壓機 66台
4.壁燈附LED燈泡 100組
5.插座、孔蓋片、開關共14,750只
6.LED單、雙管吸頂燈具 220組

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中市花蓮光復鄉災民支援水電材料社會貢獻

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

