響應家具超人善舉！台中企業家捐「百萬水電材料」送愛花蓮助重建家園

▲台中市長盧秀燕日前率領「家具超人」隊出發，兩輛滿載再生家具的卡車啟程前往花蓮，協助災民修復生活空間。

圖、文／臺中市政府運動局提供

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流，導致多數災民家園全毀，重建之路艱辛。台中市長盧秀燕秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，日前率領「家具超人」隊出發，兩輛滿載再生家具的卡車啟程前往花蓮，協助災民修復生活空間。

新聞報導後，引起企業熱烈回響。台中市亦荃水電材料行陳義仁老闆深受感動，表示盧市長「人飢己飢、人溺己溺」的精神令人敬佩。他說：「看到家具超人為災民打造新家，我也想盡一份心力。」陳老闆隨即決定響應盧市長號召，慷慨捐出價值超過百萬元的水電材料，並展現行動力於今（8）日清晨親自派車運送前往花蓮，中午前已經抵達花蓮，期盼能幫助災民早日恢復用水、用電，重拾生活希望。

陳義仁老闆表示，這次花蓮光復鄉的災情極為嚴重，許多家庭的水塔被沖走、抽水馬達泡水報銷，若沒有穩定的供水供電，重建將面臨極大困難。他說：「看到那些畫面真的很心疼，希望能用自己的專業，幫助災民盡快恢復生活。」

「水電材料超人」出動了，這批物資透過台中市政府運動局吳宗學專員協助下，聯繫花蓮縣議員魏嘉賢與花蓮市長魏嘉彥共同協調分配事宜，確保每一份資源送達最需要的災區家庭，趕緊恢復正常生活。

此次捐贈全新品項包含：

1.1噸裝立式不鏽鋼水塔（含腳架）50組

2.大井小精靈抽水機 58台

3.大井電子穩壓機 66台

4.壁燈附LED燈泡 100組

5.插座、孔蓋片、開關共14,750只

6.LED單、雙管吸頂燈具 220組