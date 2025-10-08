才第一週就重症！台中女流感確診咳到肺炎　國慶連假拉警報

▲流感疫情升溫，流感季第一周就傳出重症個案，一名女性出現呼吸困難、發燒及咳嗽等症狀，就醫後確診肺炎，目前仍在住院治療中。（示意圖，非當事人／台中市衛生局提供）



記者游瓊華／台中報導

近期國內呼吸道疫情升溫，台中市流感門急診就診人次明顯增加。台中市衛生局公布，流感季第一周就出現首例流感併發重症個案，該名個案今年未接種過疫苗，10月初出現呼吸困難、發燒及咳嗽等症狀，就醫後確診肺炎，目前仍在住院治療中。衛生局呼籲市民，隨著國慶連假將至，民眾外出頻繁，感染風險提高，符合公費接種資格的族群儘早接種流感及新冠疫苗。

衛生局表示，台中進入114年流感季（10月1日至10月5日）後，已出現首例流感併發重症個案，為一名80多歲女性，患有慢性病且未接種114年季節性流感疫苗。個案在10月初出現呼吸困難、發燒及咳嗽等症狀，就醫後確診肺炎，目前仍在住院治療中。衛生局提醒，秋冬為呼吸道傳染病高峰期，流感與新冠病毒流行風險並存，請民眾儘早接種疫苗，降低重症及死亡風險。

根據疾病管制署傳染病倉儲系統資料顯示，台中市近兩週類流感門診就診人次、還有急診就醫人數都較去年同期大幅增加，顯示疫情有升溫趨勢，尤其中秋連假才剛結束，國慶連假也接續登場，民眾走動頻繁，交流機會增加，呼籲符合公費流感及新冠疫苗接種資格的民眾，儘快安排接種。

衛生局長曾梓展表示，截至10月5日止，全市已完成流感疫苗接種11萬8531人，較去年同期成長52.9%，顯示民眾接種意願踴躍。今年流感疫苗與新冠疫苗同步開打，第一階段自10月1日起提供11類公費對象，包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事與防疫人員、國小至高中職學生、禽畜業者等；新冠疫苗則涵蓋65歲以上長者、滿6個月至未滿6歲幼兒及醫事人員等9類。第二階段將於11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人，民眾可同時接種兩種疫苗，一次獲得雙重防護。

衛生局說明，今年共有657家流感合約院所及458家新冠疫苗合約院所提供接種服務，方便市民就近施打。市府也因應連假及週末需求，加開131場衛生所假日門診，讓民眾可利用假期完成接種。