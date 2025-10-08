　
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

▲▼「娜克莉」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲「娜克莉」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

日本氣象廳發布，位於關島附近的熱帶性低氣壓，今日下午2時增強為今年第23號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨命名）。預測路徑顯示，未來朝日本南方海面移動。

目前太平洋上有兩個颱風，分別是22號颱風「哈隆」以及23號颱風「娜克莉」。哈隆上午增強為強颱後持續向東北轉東北東進行，中央氣象署指出，哈隆對台灣天氣無直接影響，不過今、明兩天其外圍環流可能影響到日本關東的天氣；娜克莉則往西北移動到琉球南方海面，未來朝日本南方海面移動，對台灣暫時無直接影響。

▲▼「娜克莉」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲目前太平洋上有兩個颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

根據氣象署預報，明、後天東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

周六東北季風減弱，水氣稍多，基隆北海岸，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象署提醒，周五之前適逢年度大潮，新北至台中沿海及澎湖、金門、馬祖漲潮期間潮位偏高，應避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為「娜克莉」颱風　最新路徑曝

快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為「娜克莉」颱風　最新路徑曝

又有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳稍早發布烈風警報，顯示最快明天可能增強為今年第23號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨命名）。路徑預測顯示，它往西北方向再轉東北，朝日本前進。

急凍15°C恐雙颱生成　下周再變天

急凍15°C恐雙颱生成　下周再變天

一周3變天！北台15°C冷3天V型降溫

一周3變天！北台15°C冷3天V型降溫

哈隆戰今年風王！周末恐探15°C

哈隆戰今年風王！周末恐探15°C

即／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成

即／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

