快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

▲「娜克莉」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

日本氣象廳發布，位於關島附近的熱帶性低氣壓，今日下午2時增強為今年第23號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨命名）。預測路徑顯示，未來朝日本南方海面移動。

目前太平洋上有兩個颱風，分別是22號颱風「哈隆」以及23號颱風「娜克莉」。哈隆上午增強為強颱後持續向東北轉東北東進行，中央氣象署指出，哈隆對台灣天氣無直接影響，不過今、明兩天其外圍環流可能影響到日本關東的天氣；娜克莉則往西北移動到琉球南方海面，未來朝日本南方海面移動，對台灣暫時無直接影響。

▲目前太平洋上有兩個颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

根據氣象署預報，明、後天東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

周六東北季風減弱，水氣稍多，基隆北海岸，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象署提醒，周五之前適逢年度大潮，新北至台中沿海及澎湖、金門、馬祖漲潮期間潮位偏高，應避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）