　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河北20歲男子拒服兵役　被罰36萬元、不得錄用為公務員

▲▼武警,軍人。（圖／CFP）

▲武警。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

河北秦皇島20歲馬姓男子因拒服兵役受到多項處罰，包括罰款8.6萬元（約36萬元新台幣）、禁止出境，以及不得錄用為公務員等。

根據秦皇島市海港區政府徵兵辦公室通報，馬姓男子生於2005年1月，今年3月從海港區應徵入伍，服役於武警某部隊，但入伍以來，由於不能適應部隊嚴格管理和正常工作、學習、訓練，思想出現波動，先後多次遞交離隊申請，請求作退兵處理。

根據通報，經部隊、區徵兵辦、鄉鎮幹部、家長多方反復談心教育，宣講拒服兵役相關政策法規和嚴重後果，馬男仍然拒絕履行兵役義務，因此在5月16日被武警進行除名處分。

通報中指出，馬男拒服兵役的行為性質嚴重，影響惡劣，違反了《中華人民共和國兵役法》《徵兵工作條例》《河北省徵兵工作條例》《關於建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》《關於解決入伍新兵拒服兵役暫行辦法》等相關法規。

馬男也因此受到多項處罰，包含被納入履行國防義務嚴重失信主體名單實施聯合懲戒、不得錄用為公務員或國企人員、兩年內不得出境、兩年內不得復學、取消義務兵優待政策、罰款8.6萬元人民幣（約36萬元新台幣），以及作為「反面典型」向社會通報。

通報的最後也強調，依法服兵役是每個公民應盡的神聖職責，中華人民共和國不分民族、種族、職業、家庭出身、宗教信仰和教育程度，都有依法服兵役義務，「今後，在海港區依法徵集送入部隊兵員中，凡出現拒服兵役人員，將一律嚴肅依法予以處罰。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北市議會今開議　民進黨團提案「普發2.1萬」
幼兒園遭爆虐童！　創辦人正面開戰
女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷　詐騙1.6億
不吸菸也會罹肺腺癌　高危族群「5習慣」預防
搭機「最爛座位」曝光！　旅遊專家：又吵又晃還無法後躺
花蓮災情麥玉珍問中選會：有沒有到現場？　很多問題大家「霧煞煞
波多野結衣遭酸走鐘　經紀人心疼揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

河北20歲男子拒服兵役　被罰36萬元、不得錄用為公務員

陸知名房企上海總部打6折甩賣　3年巨虧1700億套現抵債

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人　登山客轉2萬「救命錢」致意

婚前2個月不嫁了！陸女要男方付「擁抱費」12萬元

世銀上調大陸GDP成長預測至4.8％　警告經濟結構性減速風險未解除

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

韓劇3度陷辱華！　秀智新劇《許願吧》翻譯惹怒陸網…真相打臉了

敦煌豪華公廁成網紅景點　「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

河北20歲男子拒服兵役　被罰36萬元、不得錄用為公務員

陸知名房企上海總部打6折甩賣　3年巨虧1700億套現抵債

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人　登山客轉2萬「救命錢」致意

婚前2個月不嫁了！陸女要男方付「擁抱費」12萬元

世銀上調大陸GDP成長預測至4.8％　警告經濟結構性減速風險未解除

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

韓劇3度陷辱華！　秀智新劇《許願吧》翻譯惹怒陸網…真相打臉了

敦煌豪華公廁成網紅景點　「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

緬甸節慶遭血洗！軍政府滑翔傘空襲「至少24死」　孩童炸成碎片

「挖土機超人」林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會起立默哀30秒

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

避免觸怒中韓！高市早苗「放棄參拜」靖國神社　擬安排會晤習近平

北捷踹嬤「Fumi阿姨」IG粉絲飆5萬　被問「是男是女？」高EQ回應

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

《一拳超人》最強回歸《間諜家家酒》排第二　海外網選最期待新番

批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救

大陸熱門新聞

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇壞

老闆觸電倒地　妻子抄油桶猛砸救命成功

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

固態鋰電池新突破　大陸研究出可彎折2萬次柔性電池

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人 登山客轉2萬「救命錢」致意

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

近千人困珠峰　登山客暴雪+閃電中過夜

陸男喝1.5公升白酒用「智慧駕駛」功能硬開20公里 直接睡在高速上

小粉紅3度心碎！秀智新劇《許願吧》涉辱華

婚前突不嫁！陸女要男付「擁抱費」12萬元

陸長假民眾自駕去青海 杭州出發開14小時一看：才到合肥

敦煌豪華公廁成網紅景點 「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

平城將軍「甲冑團」現身大同古城 一套「山文甲」耗時20天製作

更多熱門

相關新聞

30歲留學男拒回國服兵役　下場出爐

30歲留學男拒回國服兵役　下場出爐

台北市一名陳姓男子成年後出國留學，畢業後在美國某公司工作，擔任系統管理員一職，他2019年滿30歲達到出境就學最高年齡限制，原本應該返國服役，但他卻先以新冠肺炎嚴重為由，2度申請暫緩兵役體檢，暫緩到期後依然不願回國，被台北市政府移送偵辦，台北地院依「妨害兵役罪」判處他5個月徒刑。

貴州青年拒服兵役　面臨「9大懲處」

貴州青年拒服兵役　面臨「9大懲處」

關鍵字：

拒服兵役

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

顏正國戲裡也在中秋離世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國過世！

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面