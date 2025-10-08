馬祖陷醫療空窗期！　凌天「逾假不歸」害患者喪命

▲凌天航空從2018年開始進駐澎湖和馬祖，負責2地居民醫療後送，飛機歲修期間卻出現醫療空窗期而引發民怨。（圖／CTWANT提供，下同）

離島地區因醫療資源不足、交通不便，就醫一直是當地居民心中之痛，凌天航空從2018年開始進駐澎湖和馬祖，成為當地居民的醫療專機，在緊急時刻後送回台，而連江縣府8月初宣布與凌天續約，直升機便開始歲修，預計9月初重返駐地，卻「逾假不歸」長達1個月，更因沒有備用機而導致醫療空窗期，還有人因就醫不及身亡，在當地造成民怨沸騰，希望凌天與縣府能給出交代，別讓馬祖成為次等公民。

據了解，離島地區因人口分散、交通不便，無法吸引醫療院所前往開業，居民過去如需後送回台緊急醫療，往往得自費包機，或是請空勤總隊從本島飛來載運，衛福部因而在2018年啟動金門、連江和澎湖三離島的「救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」，以10年15億元經費招標，並由飛特立航空與凌天航空共同承攬。

而凌天航空進駐澎湖和馬祖，飛特立則負責金門（金門2022年後由安捷航空接手），並採「433」簽約制，第一次簽約為4年，此後沒有重大疏失便能3年一期續約，凌天更引進3台直升機界的「勞斯萊斯」、義大利製造的AW169機型，其中2台長年駐地，還有一台專門備用、隨時支援，凌天卻在得標後默默縮編機組。

▲在凌天航空歲修期間，空勤總隊多次支援，9月8日有婦女頭部損傷及左側股骨頭閉鎖性關節面移位性骨折，也是由空勤總隊將她送抵松山機場。

2021年底，凌天航空無預警註銷備用機，此後每年直升機歲修，澎湖和馬祖居民便陷入醫療空窗期，緊急狀況時得拜託空勤總隊從本島飛來支援，或是得靠海巡艦艇跨島救治，將病患送到連江縣立醫院急救後，再視狀況決定是否搭乘班機後送回台。

而凌天8月4日開始「請假」，在此期間至少有11件緊急救護案件，當中6件由海巡協助，包括莒光鄉親膽囊炎、北竿婦女半夜心絞痛、東引女子熱中暑，東莒女子車禍重傷、西莒男凌晨急性闌尾炎和東引女子腎結石、泌尿道感染緊急送醫。

其餘案件則由空勤總隊後送，案件包括老婦人股骨骨折、婦女頭部損傷及左側股骨頭閉鎖性關節面移位性骨折、民眾急性心梗塞、老翁急性腦梗、男性心因性胸痛，當中有患者因送醫不及而中風，更有人不治身亡。

據了解，空勤直升機從台灣飛來得花費4、50分鐘，醫院判定該患者需後送回台救治，但空勤直升機飛抵時，患者生命跡象已不穩定，醫生竭盡全力搶救，該患者最終仍不幸命喪醫院。

而凌天原定9月初回歸，卻因烏俄戰爭影響，加上航空器料件供應短缺，義大利原廠通知到料時間延後等因素三度工期展延，直到10月初才正式「銷假」，連江縣府依約開罰，包括止付9月整個月約750萬元駐地費，另加上200萬元違約金，共近千萬元。

▲凌天航空歲修逾假未歸引發民怨，縣議員曹爾章在議會質詢此事，衛生局則已開罰近千萬元。

詭異的是，連江縣議員曹爾章和陳書建在議會上炮火隆隆、為民請命，箭頭直指衛生局，質詢歲修的醫療空窗期，衛生局長陳美金卻未要求凌天航空成立備用機組，反而不斷強調經費不足，空勤總隊便是凌天備用機，立委陳雪生還召開檢討會議，表示備援直升機組需要9000萬元，衛福部無相關經費補助，若地方政府財力足夠，可自行研酌辦理，要政府出錢的結論也讓馬祖民眾難以接受。

馬祖民眾如今民怨沸騰，認為直升機空窗期，馬祖人要拿生命當賭注，如今已釀成悲劇，在未來3年內風險仍持續存在，讓民眾人人自危，希望縣府能正視居民的生命安全，給大家一條穩定的就醫路。

凌天航空表示，歲修延期是因俄烏戰爭影響，零件無法準時送達，而根據原始採購書內容，並沒有規定要有備用機，採購書中要求「一島一架」飛機和備援機制，目前疾病後送備用是由空勤總隊備用負責。

凌天航空強調，凌天的確曾有三架飛機，但第三架因沒有履約案件使用而註銷，且凌天使用航機成本是所有廠商中最高的，評審委員審議後也認為「沒有什麼收入」，偏向公益性質，此外，在直升機歲修、空勤總隊支援期間，還是由凌天醫護人員隨機，沒有聽說有患者在直升機上病逝。

對此，本刊多次致電連江縣政府衛生局，截稿前未獲回應。

