政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌自勉公道伯　坦言2028最期待盧秀燕

郝龍斌（左）是盧秀燕（右）第一個合體「吃播」的候選人。（翻攝郝龍斌臉書）

▲郝龍斌（左）是盧秀燕（右）第一個合體「吃播」的候選人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

針對2028大選，郝龍斌認為，現階段藍軍最期待的選將就是台中市長盧秀燕，「我衷心期盼盧市長維持參選動能，黨內也會持續替她加溫。」郝並透露，盧曾告訴他這次不參選主席，她必須善盡市長職責，協助團結中部7縣市，對總統大選也有幫助，「對盧的說法我深感認同並尊重；若2028年仍是盧一枝獨秀，黨主席當然要義無反顧徵召盧，要是另出現孚眾望人選，就協商大家能接受的方法，找出最強候選人。」

郝龍斌也揭露，自己之所以較晚宣布參選黨主席，箇中原因在於，他審慎評估自己是否有辦法募到能夠好好支撐國民黨的經費，尤其藍營不再家大業大，財務狀況吃緊，過去4年就打了九合一、總統大選、反惡罷3場選戰，總花費近10億元；黨若要正常運作，粗估每個月至少需要1,500萬元，每年要募1億多元補財務缺口，這還不包括未來的選舉經費，讓他陷入長考，直到取得勸進他參選的好友們具體承諾，會在募款方面給予協助，他才下定決心參選。

郝龍斌以「無私」自勉，拚當公道伯建立公正民主的提名機制。

▲郝龍斌以「無私」自勉，拚當公道伯建立公正民主的提名機制。

至於兩岸議題，郝龍斌拋出「和中不舔共」5字箴言，郝認為，民眾已看清綠營處理兩岸關係只是一再操作打抗中保台牌，抹紅國民黨，藍營要想撕掉這負面標籤，除了以對話代替對抗，與中國大陸對話更不能卑躬屈膝，要站穩中華民國立場。

他過去擔任台北市長時，曾在北京當面跟時任政協主席俞正聲表明，希望北京撤除針對台灣的飛彈，「國民黨要勇於用善意跟中國大陸官員說真話」，中國大陸拚命文攻武嚇、環台軍演，對兩岸關係根本沒好處，只會讓台灣人更抗拒，國民黨立場要擺清楚，尋求對等且有尊嚴的交流。

郝龍斌（中）4日起連2天赴花蓮勘災，關心慰問災民。（翻攝郝龍斌臉書）

▲郝龍斌（中）4日起連2天赴花蓮勘災，關心慰問災民。

同時，「親美不跪美」，美國總統川普上任後，美對中政策也出現變化，與拜登時代截然不同，美中台關係最務實的做法，就是台灣應與美中維持等距，與中國大陸和睦往來，一旦兩岸降低戰爭風險，美國就不能對台灣漫天要價，只要左右逢源，兩岸關係穩定，對台灣來說就是最好的國安政策。


