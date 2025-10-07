屠殺忘不掉！哈瑪斯殺18歲少女逼直播　爸抱著女兒屍體滿手鮮血

▲加薩衝突至今未歇。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩戰爭7日屆滿2周年，只不過時間流逝也未能帶走2023年10月7日那天哈瑪斯血腥屠殺所帶來的痛苦。每日郵報報導，多名哈瑪斯武裝分子就闖進當年才剛滿18歲的伊丹（Maayan Idan）家中，她與家人們驚恐衝進安全室中，由她與父親察奇（Tsachi）緊抓門把阻止對方闖入，但兩人敵不過對方，門微微打開，一陣槍聲響起之後，伊丹已經被擊斃。

當時察奇把伊丹的屍體抱在懷中，雙臂、雙腿都染著女兒的鮮血，隨後才心碎意識到，寶貝長女已經因為傷勢過重走了。當時他和妻子加莉（Gali）以及2名9歲、11歲的孩子被指示待在家中客廳，其中一名哈瑪斯成員強迫加莉拿起手機使用臉書開直播，把這一切的遭遇公開在網路上。

▲伊丹在家人面前遭哈瑪斯射殺。（圖／翻攝自推特）

哈瑪斯突襲導致以色列約1200人喪生，伊丹就是其中一人。察奇則是被劫持至加薩，但遭哈瑪斯殺害，歷經近500天的時間，他的遺體才因停火協議送還家屬。

親戚亞當（Adam Ma'anit）直言，儘管時間已經過去2年，但至今無法沖淡當初伊丹一家人直播影片所帶來的情緒與內心苦痛，「那段影片到現在仍會浮現在我腦海中，每天都會想到，睡覺會、醒來的時候也會，那些片段一直閃現」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲立即無條件釋放被關押在加薩的人質，「在歷經2年的創傷之後，我們必須選擇希望」，呼籲以色列與哈瑪斯結束敵對衝突。

「那一天的恐怖永遠烙印在我們所有人的記憶中」，古特瑞斯稱，他親耳聽見倖存者和人質家屬口所訴說難以承受的痛苦煎熬，如今必須要朝著唯一前進道路努力，也就是公正持久的和平，要讓以色列人、巴勒斯坦人以及該地區所有人民都能在安全、尊嚴和相互尊重中共存。