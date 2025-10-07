快訊／台南2大貨車相撞衝進魚塭　72歲駕駛身亡...現場慘況曝

記者林東良／台南報導

台南市安南區7日上午發生一起重大交通事故，兩輛大貨車於安清二號橋因不明原因相撞，造成2名駕駛受傷，消防局接獲報案後，立即出動7車16人前往救援，其中1名駕駛自行脫困並意識清醒，另一名駕駛因車內受困且失去生命跡象，經消防人員緊急施救後脫困，分別送往安南醫院及永康奇美醫院急救，不幸其中一名陳姓駕駛傷重不治，後續由警方進一步調查事故原因。

▲台南安南區二號橋今晨發生大貨車相撞事故，造成1名駕駛OHCA，經消防人員緊急施救脫困，送往永康奇美醫院急救仍宣告不治。（民眾提供，下同）

事故發生於上午9時56分，消防隊於10時2分抵達現場。受困駕駛於10時42分成功脫困，並於10時47分送醫。現場指揮官土城小隊長表示，事故現場車況複雜，兩輛大貨車相撞導致交通阻塞，其中李男（駕駛，44歲，意識清醒，自行脫困），由土城分隊救護車送台南立安南醫院；另名72歲的陳姓男駕駛，受困駕駛座)，當場失去生命跡象，由安南分隊護車送永康奇美醫院，不幸仍因傷重宣告不治。

市警三分局提醒，秋冬季節氣溫下降，交通安全不可忽視，駕駛在行駛大貨車或其他大型車輛時，應保持車距、注意路況，並定期檢查車輛剎車、輪胎與燈光設備，以降低事故風險。事故原因仍由警方調查中。