台東海邊咖啡店瓦斯桶被偷　警鷹眼建功！1小時就逮「護腰賊」

▲警方1小時尋回遭竊瓦斯桶。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣成功鎮一間知名海邊咖啡廳日前發生瓦斯桶遭竊案件，成功警分局新豐派出所接獲報案後，迅速展開調查，從報案到破案僅花一小時，順利尋回贓物並逮捕竊嫌。警方高效率的行動讓業者相當感動，直呼「警方真是最可靠的守護者！」

警方指出，案件發生於9月30日晚間，一名男子潛入該咖啡廳後方，竊走一桶瓦斯桶後離去。店員直到10月2日晚間檢視監視器畫面時，才發現物品遭竊，隨即於當晚10時許向新豐派出所報案，損失金額約新台幣2,260元。

員警受理後立即調閱監視器影像，發現竊嫌具有明顯「護腰」特徵。所長潘鳳全隨即指揮同仁展開追查，下班員警林佳明、陳威綸、龔士雅及陳芳玲等人，在用餐途中發現疑似竊嫌身影，立即通報巡邏警力到場盤查。男子面對證據當場坦承竊行，並交出贓物。警方也同步擴大追查，發現其涉入另一樁機車零件竊案。

咖啡廳業者表示，警方從報案到破案僅用一小時，讓人驚訝又感動，「警方的敬業與效率，讓我們感受到滿滿的安全感，也更有信心在這裡經營。」

成功警察分局長潘俊宏指出，本案能迅速破案，歸功於所內同仁的敏銳觀察與主動行動，並感謝員警即便下班仍不忘守護社區安全。他強調，分局將持續落實快速反應與主動防制，確保地方治安穩定，讓民眾安心生活。