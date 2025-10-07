關山警「識詐交安宣講團」　參加大埔社區治安會議

▲「識詐交安宣講團」參加大埔社區治安會議。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升社區居民防詐與交通安全觀念，台東縣警察局關山分局偵查隊、交通組、行政組及池上聯合所組成「識詐交安宣講團」，於4日10時許前往池上鄉大埔村文健站，參加由村長謝德田主持的「大埔社區治安會議」，村內各鄰長及居民約50人熱情參與。現場氣氛熱絡，除探討社區治安議題外，亦結合多項生活安全宣導，期能建立全民防詐、守法、護安的共識。

本次會議由所長蔡欣妤與交通組巡佐林張仲康擔任主講，針對近來常見的網路投資詐騙、假冒親友急需匯款、解除分期付款陷阱等詐騙手法，詳細說明詐騙集團慣用的話術與誘騙過程，並提醒民眾牢記「1聽、2掛、3查證」及「165防詐騙專線」原則，強調接到可疑電話時應冷靜判斷、不匯款、不受騙。同時也運用「打詐儀表板」（https://165dashboard.tw/）的數據，讓民眾了解本轄近期詐騙案件趨勢，達到警民攜手防詐的目標。

除識詐議題外，交通組林巡佐也向與會民眾宣導交通安全與酒駕防制觀念，提醒駕駛人務必遵守「慢、看、停」的人本交通原則，行經路口時多一分停讓、少一分意外，並呼籲民眾勿酒後駕車、拒絕心存僥倖，以確保自身與他人安全。現場並發送「反光拍拍圈」、「防詐騙手搖扇」、「銀髮族交通安全手冊」及「假投資」與「微型電動二輪車規定」宣傳單等，並透過有獎徵答強化記憶點，獲得民眾熱烈回響與肯定。

此外，宣導團也針對婦幼安全進行分享，提醒家長關注孩童交友情況與上學安全，適時教導孩子識別陌生人接近的方式。同時宣導「社區守望相助」的重要性，鼓勵居民主動通報可疑人車，讓警民攜手共同營造平安家園。

關山警察分局表示，參與社區治安會議的目的，是要強化民眾的法律與安全意識，讓「防詐、防危、防事故」的觀念深植人心。未來也將持續深入村里舉辦宣導活動，透過面對面的互動方式，將正確資訊與防範觀念傳遞到每一位居民心中，打造「識詐有力、交通安全、婦幼安心」的友善社區環境。