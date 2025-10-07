賠慘了！伸縮縫凸起害30車爆胎　400萬保時捷破2輪...底盤也刮壞

▲角鋼伸縮縫損壞翹起，導致約30輛車受損。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

台62線西向4.7公里處、第7號橋A2橋台今（7）日上午發生車禍，原訂明（8）日由基隆工務段進行更換的內側車道伸縮縫鋼角，竟提前翹起，導致行經該路段30輛車反應不及撞上受損，並造成後方大塞車。

七堵派出所於今日清晨7時許接獲民眾報案，稱在基隆市七堵區台62線4.5K處，有多部車輛疑似因道路異常造成爆胎。導致陸續有逾20部自小客車輪胎受損、無法行駛。警方隨即派員至現場進行交通疏導及安全警戒，現場並無人員傷亡，經初步了解為橋面伸縮縫鐵條隆起。

▲保時捷電動車也遭殃，光爆胎的輪胎換新費用就要5萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

保時捷電動車車主無奈表示，當時開上伸縮縫瞬間「整台車飛起來」，兩顆輪胎爆胎，換新金額約要五萬，還不包含底盤的損傷；不少駕駛也說，因伸縮縫翹起突兀，行經時幾乎來不及閃避，只能減速硬撞導致爆胎。

警方獲報趕抵後初步清點有25輛車受損，但可能仍有部分車輛已離開現場，估計共約30輛受影響。基隆工務段表示，該處原本就預計明日會進行汰換作業，未料今日臨時損壞，已緊急派員切除突起角鋼並以柏油臨時填補，明天將補上長5.2公尺的新鐵條，後續將與警方聯繫，協助車主辦理理賠與相關後續事宜。

▲基隆工務段緊急派員切除突起角鋼並以柏油臨時填補，明日將補上新角鋼。（圖／記者郭世賢翻攝）