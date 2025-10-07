被問基隆市長選戰未鬆口　童子瑋點名3人也有參選可能

▲基隆議會議長童子瑋。（圖／翻攝自「童子瑋」臉書粉專）



記者杜冠霖／台北報導

各黨都展開布局2026年地方大選，民進黨選對會也已經召開數次會議討論初選及徵召方式，基隆部分，議長童子瑋被點名是挑戰市長謝國樑的有力人選。對此，童子瑋今（7日）接受媒體人黃光芹《中午來開匯》網路直播節目專訪時表示，自己是現任議長，不適合去表態或討論。但童子瑋也點名黨內前立委蔡適應、高嘉瑜及台北市議員許淑華這些「知名度較高」的優秀年輕人也有參選可能。

童子瑋說，基隆市屬於艱困選區，對民進黨來說是非執政縣市、唯一一席立委也不是民進黨籍，在選對會的規畫期程上來說，應該會比較後面再討論，原則上是採徵召。對於主持人詢問，若被徵召是否會接受？童子瑋回應，選對會現在還在開會，在基隆上的進度不會這麼快，選對會一定會找出每個縣市最適當的人選，「我是現任議長，我不適合去表態或做什麼樣的討論」。

黃光芹追問，目前民進黨內有無其他人有意參選？童子瑋回應，目前感覺是還好，但先前高嘉瑜有一些參選意願，不過都出現在台北港湖比較多，她本身就是基隆地方上的優秀年輕人；台北市議員許淑華也是基隆人、前立委蔡適應這兩天也有些新聞，這些知名度比較高的優秀年輕人也有可能參選。

童子瑋也坦言，基隆結構傳統就是藍大於綠，可是能不能有候選人可以感動選民，去改變生活或是公共服務的品質，讓台北跟基隆的落差感可以被彌補，此時這個候選人未必是哪個政黨，若這個人可以達到，相信不管是哪個政黨都會吸引到民眾的注意，自然就會吸引民眾回家投票。

