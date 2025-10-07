偷剪台積電電線釀爆炸！笨賊「全身血」逃命昏迷　落網再遭判刑5月

▲新竹縣寶山鄉台積電F20廠。（圖／記者謝盛帆攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣寶山鄉台積電F20廠外，去年深夜驚傳爆炸意外！一名巫姓男子疑為偷剪高壓電線變賣，竟在行竊過程中觸電，引發電箱爆炸，當場血流滿身，仍強忍劇痛爬回車上想逃命，最後因傷重昏迷被送醫。新竹地方法院審理後，依「攜帶兇器毀壞安全設備竊盜未遂罪」判刑5月，得易科罰金15萬元。

判決指出，巫男去年（2024年）6月5日凌晨1時許，駕車到F20廠P2工地門口，持老虎鉗剪斷高壓電箱鎖頭，打開鐵門準備剪取電線變賣，卻因短路觸電導致電箱爆炸。巫男渾身是血坐在路邊，仍試圖自行開車逃逸，最後因傷勢過重昏迷倒下，送醫後才被揭發行竊事實。

台電人員獲報10分鐘內趕抵現場，發現地上遍布血跡、壞掉的鎖頭與老虎鉗，並發現其中一座電箱被打開，初判有人意圖破壞電力設備。巫男辯稱，當時只是因大雨在車內休息，聽到鐵門碰撞聲才上前關門，卻意外觸電「整個人麻麻的定住」，否認有行竊意圖。

但法官認為，現場電箱平時均上鎖，若非人為破壞，不會無故觸電，加上巫男受傷時間與電線剪損造成異常完全吻合，且他觸電後未等待救援、反駕車離去，行為與一般單純受傷者明顯不同，認定他確為行竊未遂的行為人。

最終法院依「攜帶兇器毀壞安全設備竊盜未遂罪」，判處巫男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案可上訴。