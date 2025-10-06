　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

▲國慶預演「雷虎小組」壓軸，5架勇鷹噴彩煙。（圖／台北松山機場，下同）

文／中央社

國慶預演今天登場，主持人王淺秋開場時祈願花蓮災民盡速重建家園。國防部聯合樂隊暨三軍儀隊演出2024年世界棒球12強應援歌曲「就一起」，壓軸由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機五機編隊噴彩煙飛越總統府上方，博得滿堂彩。

雙十國慶將至，國慶籌備委員會今天下午在總統府前舉行慶祝中華民國114年國慶大會預演，現場艷陽高照、氣溫超過攝氏30度，依舊吸引許多民眾在總統府前方的樹蔭下觀賞。

今年國慶主題延續去年，同樣是「中華民國生日快樂」，主持人王淺秋在預演開場時表示，祈願花蓮災民盡速重建家園，國家國泰民安。

國慶活動節目規劃序幕暖場、國慶大會、主題表演3階段。序幕暖場由台灣太鼓協會帶來「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」，近百人在總統府前擺開陣勢擊打太鼓、場面壯觀；再來由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊以「樂儀齊鳴震八方 戮力同心護家邦」為主題，展現精湛操槍技術與精準隊形變換，並演出2024年世界12強應援歌曲「就一起」。

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

緊接著由新民高中表演藝術科演出「綻放島嶼 福爾摩沙」，舞者結合音樂拿出橘色、綠色與黃色的枝葉與花束合植「希望之樹」，象徵生生不息；再來是屏東南榮國中行進管樂團（NZMB）以百人編制結合管樂、打擊與旗舞，呈現堅毅團結。

序幕壓軸由莊敬高職表演藝術科，融合街舞、儀隊、旗隊與鼓號樂隊演出「Taiwan！Beat Up！節奏炸出台灣魂」。

國慶大會階段，國歌領唱由全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱特優的「彰化縣大村國小合唱團」，以及獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表吳仕玫、陳凱蒂、林采妮共同演唱。

當國歌響起時，陸軍UH-60M黑鷹直升機與CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，飛越總統府前方廣場上空，立刻吸引民眾拿起手機搶拍；隨後國慶禮讚，由大村國小合唱團與「唐寶寶大器樂團」演出。

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

主題表演部分，首先由新北市警察局騎警隊8匹駿馬及憲兵指揮部快速反應連車隊為前導，2025德國萊茵魯爾世大運代表團、成都世運代表團、2025世界少棒聯盟（LLB）世界次青少棒錦標賽冠軍台中市立中山國中棒球隊、威廉波特世界少棒聯盟錦標賽總冠軍台北市立東園國小少棒隊等英雄車隊於主席台前致意。

隨後，美和科技大學熊鷹儀隊結合海軍陸戰隊樂隊，以「熊鷹凌空 樂儀忠誠」為主題演出，象徵勇敢、堅韌與傳承；客委會「台灣細妹．放勢行」，跨界詮釋客家女性生命史與文化韌性；屏東原鄉部落青年會與娜麓灣樂舞劇團，以排灣族拉瓦爾群儀式為靈感帶來演出；桃園市啟英高中與桃園市政府教育局春暉志工跨世代同台登場，結合民間傳統舞段、在地Hip-Hop與改編戰舞。

最後壓軸，由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機五機編隊施放彩煙飛越總統府上方，這也是雷虎小組換裝勇鷹高教機後首度在國慶大會預演亮相、場面震撼，也讓現場民眾驚呼連連。

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

▲▼國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮。（圖／台北松山機場）

10/05 全台詐欺最新數據

台南安平1家烤鴨店排煙管突起火！火勢6分鐘撲滅無人傷亡

「AMD送OpenAI買自己的晶片」　陸行之：永動機槓桿玩到極致

TECH WORLD館感恩之夜　與44國、50個展館代表共度中秋

陳詩媛懷孕當天錄吳姍儒節目！　辛苦憋整集「被察覺1變化」：真的好有緣

免疫力不是愈強愈好　諾貝爾生醫獎3傑揭開T細胞「踩煞車」之謎

專家曝「烤肉加1料」致癌物少7成　研究證實：降低自由基形成

吳鳳離開光復驚見感人畫面！　鄉民月台列隊致謝「紙張背面藏暖心」

快訊／AMD簽OpenAI協議飆漲35％　台積電ADR創新高大漲4％

國慶預演「雷虎小組」壓軸　5架勇鷹噴煙飛越掀高潮

「我們有幸擁有這一天」　《心之道》給所有想好好活著的人的溫柔指南

【金磚海畫面曝】爽秀1500顆不二坊蛋黃酥！台中這家人6hrs狂打2萬通終如願

