館長直播嗆斬賴清德狗頭　楊蕙如驚「真的失控了」要幕後黑手停止

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，被前議員王浩宇舉報，刑事局也報請新北檢指揮偵辦。對此，卡神楊蕙如表示，「最近他真的已經失控了」，並呼籲館長背後的人別再利用他。

楊蕙如表示，她過去不曾罵館長，因為知道對方就是單純甚至有點傻氣的大老粗，過去對方被綠營某派系的人利用過之後，還發動網軍去攻擊，才導致館長整個抓狂，「這時候黃柯趁虛而入，跑去洗腦這個單純但很笨的傻瓜，然後他整個路線就歪掉了。」

楊蕙如指出，她因為知道很多內幕，才不忍心批評館長走鐘的言論，但現在說到解放軍救災、要總統的命等，明顯已越界違法，「我很鄭重的告誡館長現在背後那些黑手，真的不要再一直利用這個笨蛋。也許對你們而言他現在有流量，而且就算怎麼樣你們也可以隨時拋棄他，但是如此行為跟之前那個綠營某派系有什麼兩樣？」

她質問幕後黑手，若館長日後發現被利用，難道不會再抓狂嗎？若館長因為這些言論被關、被判刑，「你們會很滿意嗎？」

最後，楊蕙如表示，她認為館長真的已經失控，也希望對方身邊的人可以好言相勸，「政治人物都是在利用你，什麼黨都一樣！沒有誰比較好！但最重要的是，民主制度和政黨輪替至少是制裁政客的防腐劑！衝著這一點，中共一定不可能更好！」