社會 社會焦點 保障人權

中秋連假屏東下午現北返車潮　警啟動調撥車道+即時分流應變

▲屏東縣警方因應北返高峰車潮，全面啟動各項交通疏導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今(6)日是今年中秋節連假最後1天，屏東各大景點湧現返鄉與旅遊人潮。屏東縣政府警察局預估今日下午13至16時交通尖峰時段，籲請遊客提前或延後出發，確保交通順暢。

▲屏東縣警方因應北返高峰車潮，全面啟動各項交通疏導。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局為因應中秋連假最後一天北返高峰車潮，全面啟動各項交通疏導及人力部署，以確保道路通暢與民眾行車安全。

根據警察局統計，中秋連假前二日，台1線及台17線南下車流量分別達40,236輛及30,858輛，顯示民眾出遊踴躍、觀光活動熱絡。依據歷年交通趨勢與即時監測資料，今日（6日）中午起將陸續湧現北返車潮，預估13時至16時為尖峰時段。警察局呼籲民眾可彈性安排行程，避開尖峰時段出發，以節省行車時間並減少壅塞。

為確保返程順暢，警察局將於中午起在台1線楓港至枋山路段啟動「北上調撥車道」措施，將南下內側車道調撥供北上車輛行駛，以提升通行效率；並於台1線永翔路口實施分流作業，引導車流均衡分散，縮短行車時間。同時，各大景點及主要幹道亦配置警力執行手控疏導與機動巡查，迅速排除交通事故與突發狀況，確保民眾行車安全無虞。

另警察局運用「智慧號誌交控系統」與CMS可變資訊看板，依據即時交通流量調整燈號與發布最新路況資訊，協助駕駛人掌握行車動態。警察局並提醒，駕駛人上路前應檢查車況、妥善規劃路線，行車途中保持專注、切勿疲勞駕駛，並隨時留意LED字幕器與警廣FM93.1最新播報，依指引選擇替代道路，安全平安返家。

更多新聞
17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光
賈永婕101國慶活動遭酸：花蓮都這樣了還辦！　4字堅定回應
于朦朧離世扯出1女星！消失6年「曾PO手染血照」：和喬任梁一
陸軍特戰隊衝災區深處　徒步找罹難者「想帶祢回家」！逼哭12萬
高市早苗勝選效應！日圓失守150　日股飆漲創新高
阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚：公關危機範本
國5車潮紫爆！時速17公里　國道下午11路段易塞

70歲黃姓男子駕駛賓士車在屏東縣內埔鄉南寧路停妥後準備下車，卻因腳部突發抽筋重摔在地。內埔警分局員警獲報趕往處理，發現警方先前巡邏時曾叮嚀他的駕駛，立即上前攙扶並通知消防救護人員到場檢查。所幸他並無大礙，對警方與消防的即時援助連聲道謝。

