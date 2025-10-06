中秋連假屏東下午現北返車潮　警啟動調撥車道+即時分流應變

▲屏東縣警方因應北返高峰車潮，全面啟動各項交通疏導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今(6)日是今年中秋節連假最後1天，屏東各大景點湧現返鄉與旅遊人潮。屏東縣政府警察局預估今日下午13至16時交通尖峰時段，籲請遊客提前或延後出發，確保交通順暢。

屏東縣政府警察局為因應中秋連假最後一天北返高峰車潮，全面啟動各項交通疏導及人力部署，以確保道路通暢與民眾行車安全。

根據警察局統計，中秋連假前二日，台1線及台17線南下車流量分別達40,236輛及30,858輛，顯示民眾出遊踴躍、觀光活動熱絡。依據歷年交通趨勢與即時監測資料，今日（6日）中午起將陸續湧現北返車潮，預估13時至16時為尖峰時段。警察局呼籲民眾可彈性安排行程，避開尖峰時段出發，以節省行車時間並減少壅塞。

為確保返程順暢，警察局將於中午起在台1線楓港至枋山路段啟動「北上調撥車道」措施，將南下內側車道調撥供北上車輛行駛，以提升通行效率；並於台1線永翔路口實施分流作業，引導車流均衡分散，縮短行車時間。同時，各大景點及主要幹道亦配置警力執行手控疏導與機動巡查，迅速排除交通事故與突發狀況，確保民眾行車安全無虞。

另警察局運用「智慧號誌交控系統」與CMS可變資訊看板，依據即時交通流量調整燈號與發布最新路況資訊，協助駕駛人掌握行車動態。警察局並提醒，駕駛人上路前應檢查車況、妥善規劃路線，行車途中保持專注、切勿疲勞駕駛，並隨時留意LED字幕器與警廣FM93.1最新播報，依指引選擇替代道路，安全平安返家。