投檢偕民團推更生少年護苗成長計畫　首階段服務10戶家庭

▲法務部長鄭銘謙致贈協力民間團體感謝狀。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員廣大、交通不便，許多更生少年來自弱勢或高風險家庭，復歸社會過程充滿挑戰；南投地檢署因此與臺灣更生保護會南投分會合推「護苗成長計畫」，希望從家庭出發協助穩定生活、讓少年走上正軌，首階段服務10戶家庭，強化社會安全網、不漏接每一位需要幫助的更生少年與更生家庭。

投檢指出，本次與更保南投分會攜手南投慈善宮、良顯堂基金會、林進財基金會、南投榮觀等民間團體共推「更生少年暨家庭支持護苗成長試辦計畫」，並於15日舉辦啟動儀式，法務部長鄭銘謙、臺灣高檢署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、臺灣高檢署臺中分署檢察長林錦村、該署檢察長郭景東、各地檢察首長及民間合作單位都出席共襄盛舉。

▲▼象徵性「希望種子儀式」。

郭景東指出，該計畫將定期辦理犯罪預防講座，幫助少年了解犯罪後果、建立正確價值觀，並提供學習輔導費、競賽獎勵、生活扶助金等補助項目，鼓勵向學向善，也呼籲社會大眾理解，給予更生少年及其家庭經濟支持，幫助他們穩定就學就業、提高社會適應能力，即能從根本降低再犯風險、促進順利融入社會。

鄭銘謙致詞表示，「護苗成長試辦計畫」將更生少年保護與家庭支持方案整合，首度以更生家庭中未成年子女為主要服務對象；啟動儀式中也舉行象徵性「希望種子儀式」，由鄭銘謙、張斗輝、林錦村、洪信旭、郭景東、更保南投分會主任委員鄭家珍、榮觀協進會理事長乃守志、良顯堂董事長吳明賢、南投慈善宮主黃李濟共同「種下樹苗」，代表透過社會的灌溉與支持，讓這些孩子與家庭都能重新紮根、茁壯成長，走出屬於自己的新人生。

張斗輝表示，更生人成功復歸關鍵在於「穩定就業、固定居所、家庭支持與社會接納」，其中家庭支持是更保長期推動的核心，自98年起擴展至「更生人家庭支持及援助服務方案」，截至113年度共協助446個家庭、114年1至8月協助315個家庭，另自113年與富邦人壽合作推動「微型團體保險」，讓弱勢更生家庭獲得基本保障，也讓更生人更安心就業；「護苗成長計畫」首階段預計服務10戶更生家庭，由更保南投分會整合地檢署、民間資源與專業社工團隊，提供個別化與家庭化的支持服務，未來將依據實施成效與資源整合情形，研擬推動常態性制度，並擴大規模推廣至其他縣市，讓更多弱勢家庭得到即時且有感的幫助。