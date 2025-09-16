　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

投檢偕民團推更生少年護苗成長計畫　首階段服務10戶家庭

▲法務部長鄭銘謙致贈協力民間團體感謝狀。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲法務部長鄭銘謙致贈協力民間團體感謝狀。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員廣大、交通不便，許多更生少年來自弱勢或高風險家庭，復歸社會過程充滿挑戰；南投地檢署因此與臺灣更生保護會南投分會合推「護苗成長計畫」，希望從家庭出發協助穩定生活、讓少年走上正軌，首階段服務10戶家庭，強化社會安全網、不漏接每一位需要幫助的更生少年與更生家庭。

投檢指出，本次與更保南投分會攜手南投慈善宮、良顯堂基金會、林進財基金會、南投榮觀等民間團體共推「更生少年暨家庭支持護苗成長試辦計畫」，並於15日舉辦啟動儀式，法務部長鄭銘謙、臺灣高檢署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、臺灣高檢署臺中分署檢察長林錦村、該署檢察長郭景東、各地檢察首長及民間合作單位都出席共襄盛舉。

▲▼象徵性「希望種子儀式」。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼象徵性「希望種子儀式」。

▲南投地檢署與更保南投分會攜手民間團體推動「更生少年暨家庭支持護苗成長計畫」。（圖／記者高堂堯翻攝）

郭景東指出，該計畫將定期辦理犯罪預防講座，幫助少年了解犯罪後果、建立正確價值觀，並提供學習輔導費、競賽獎勵、生活扶助金等補助項目，鼓勵向學向善，也呼籲社會大眾理解，給予更生少年及其家庭經濟支持，幫助他們穩定就學就業、提高社會適應能力，即能從根本降低再犯風險、促進順利融入社會。

鄭銘謙致詞表示，「護苗成長試辦計畫」將更生少年保護與家庭支持方案整合，首度以更生家庭中未成年子女為主要服務對象；啟動儀式中也舉行象徵性「希望種子儀式」，由鄭銘謙、張斗輝、林錦村、洪信旭、郭景東、更保南投分會主任委員鄭家珍、榮觀協進會理事長乃守志、良顯堂董事長吳明賢、南投慈善宮主黃李濟共同「種下樹苗」，代表透過社會的灌溉與支持，讓這些孩子與家庭都能重新紮根、茁壯成長，走出屬於自己的新人生。

張斗輝表示，更生人成功復歸關鍵在於「穩定就業、固定居所、家庭支持與社會接納」，其中家庭支持是更保長期推動的核心，自98年起擴展至「更生人家庭支持及援助服務方案」，截至113年度共協助446個家庭、114年1至8月協助315個家庭，另自113年與富邦人壽合作推動「微型團體保險」，讓弱勢更生家庭獲得基本保障，也讓更生人更安心就業；「護苗成長計畫」首階段預計服務10戶更生家庭，由更保南投分會整合地檢署、民間資源與專業社工團隊，提供個別化與家庭化的支持服務，未來將依據實施成效與資源整合情形，研擬推動常態性制度，並擴大規模推廣至其他縣市，讓更多弱勢家庭得到即時且有感的幫助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北國中生墜落！　倒在B1停車場車道送醫
獨／21年回憶！薰衣草森林尖石店宣布熄燈　「5字中1字」免費
台中女遭亂刀砍死！　「25歲女大生」身分曝光
瑤瑤公開4位數電費帳單！　傻眼：光繳公共就飽了
周興哲嚇到哭了！　2歲女兒突痙攣、翻白眼...急叫救護車
屈中恆第二？　蘇永康「大陸演唱會慘遭下架」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮　黃偉哲：實至名歸

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商捐物資助24社福單位

視察三大工程　台東縣府宣布「約用技術員」加薪

投檢偕民團推更生少年護苗成長計畫　首階段服務10戶家庭

金崙部落青年聚會所啟用　邁向「一部落一聚會所」新里程

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練　無人機、消防機器人全上陣

螞蟻視角看世界　廣達《游於藝》台南12校展開「見微知美」巡迴之旅

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆因缺電：員工說中央要求復工

歸仁「食辦桌」10／17登場　黃偉哲：傳承總舖師文化強化防疫意識

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」　黃偉哲：美食之都實至名歸

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮　黃偉哲：實至名歸

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商捐物資助24社福單位

視察三大工程　台東縣府宣布「約用技術員」加薪

投檢偕民團推更生少年護苗成長計畫　首階段服務10戶家庭

金崙部落青年聚會所啟用　邁向「一部落一聚會所」新里程

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練　無人機、消防機器人全上陣

螞蟻視角看世界　廣達《游於藝》台南12校展開「見微知美」巡迴之旅

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆因缺電：員工說中央要求復工

歸仁「食辦桌」10／17登場　黃偉哲：傳承總舖師文化強化防疫意識

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」　黃偉哲：美食之都實至名歸

《麻辣鮮師》林利霏大腸癌近況曝！張翰喜報「血液零癌細胞」　醫生證實痊癒了

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮　黃偉哲：實至名歸

億級手遊《七騎士 Re:BIRTH》開放預下載　李多慧披戰甲熱舞嗨翻全場

飲控吃「作弊餐」重啟代謝開關　營養師傳授４招教你不發胖

滑臉書驚見「已逝愛犬分身」　女秒認出感動收編：12年前就見過

快訊／新北國中生踩破採光罩墜B1停車場車道　送醫救治中

楊謹華得知入圍當下只穿泳衣！　揭與「金鐘宿敵」柯佳嬿私下關係

奪命畫面曝光！台中男「28刀砍死女大生」　橫劈、猛刺還折返補刀

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商捐物資助24社福單位

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

地方熱門新聞

台南2貨櫃屋暗夜大火　火光濃煙竄天！消防射水搶救

山友獨攀東照山迷路　墜谷重擊脊椎！受困打電話求救

長期為事故熱點　桃園這路口全日禁止左轉

今年詐騙金額已高達53億　退休族群受害最深

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆：員工說中央要求復工

行銷桃園觀光　10國GoPro發掘「桃園感性」

埔里鎮綜合球場驚現黑腹虎頭蜂蜂巢今由專人移除

南消新化消防分隊走進幼兒園小朋友變身防火小尖兵

暨大新設學士後和在職學程培養醫療新血

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」美食之都實至名歸

歸仁「食辦桌」10／17登場傳承總舖師文化強化防疫意識

雲林114全運會　10/18「選手之夜」重量級卡司將狂炸田徑場

音樂才女林逸欣關懷風災後浪浪籲大眾齊心重建分享愛與溫暖

溪埔中路拓寬暨銜接烏橋中路工程動土解決溪北通勤塞車

更多熱門

相關新聞

台南看守所舉辦114年「孝親報恩法會」 盼收容人發願向善翻轉人生

台南看守所舉辦114年「孝親報恩法會」 盼收容人發願向善翻轉人生

法務部矯正署台南看守所為弘揚中華傳統孝道文化，並引導收容人培養感恩與報恩之心，於9月3日特別邀請佛光山南台別院蒞所舉辦「孝親報恩法會」，期望透過佛門莊嚴儀式，啟發收容人反思親恩、修心養性，進而樹立正確人生價值觀，盼望收容人以實際行動報答父母親情，未來能以嶄新的面貌回歸社會，翻轉人生，傳遞更多正向的力量。

台北監獄灑淨法會今登場　盼收容人反省過錯、領悟人生真理

台北監獄灑淨法會今登場　盼收容人反省過錯、領悟人生真理

更保台東更生事業群簽約　更生新人生

更保台東更生事業群簽約　更生新人生

法務部全國聯合拍賣會　成交額破7700萬

法務部全國聯合拍賣會　成交額破7700萬

遠洋漁船9/2拍賣　應買人須先繳清逾603萬罰鍰

遠洋漁船9/2拍賣　應買人須先繳清逾603萬罰鍰

關鍵字：

更生少年暨家庭支持護苗成長計畫南投地檢署鄭銘謙法務部良顯堂基金會

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面