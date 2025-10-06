花蓮上演「搶奪鏟權」戲碼！一票鏟子超人揭真相：太鏟無人道

▲2萬鏟子超人湧進光復破紀錄，現場不時上演「搶奪鏟權」的暖心戲碼。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台志工及善心人士紛紛化身「鏟子超人」湧入災區清淤。不過，近日陸續有鏟子超人發文分享，只要停下手上工作稍微休息，就會上演「搶奪鏟權」的暖心戲碼，讓網友們看完是既暖心又覺得哭笑不得。

資深球評石明謹近日也化身「鏟子超人」前往協助救災，但他4日上午忍不住發文直呼「這裡的治安真的太糟了」，稱自己只是把鏟子放在旁邊偷懶5分鐘，沒想到就被其他志工直接幹走，繼續拿去挖水溝和汙泥。

無獨有偶，也有身為「鏟子超人」的網友在Threads發文指出，來光復鄉的每個超人都在內卷，只是休息一下，工作就會被搶走，鏟子一放下就會被拿去用，讓他常常找不到鏟子時，不禁想問：「Ｏ！我的遺鏟呢？」

許多志工心有戚戚，看完也紛紛留言：「鏟能瞬間歸零」、「一不注意就變無鏟階級了」、「真的是共鏟黨」、「太鏟無人道了」、「我直接插在泥土裡：不動鏟」、「哇！光復居然上演搶奪遺鏟的戲碼嗎？」、「所以就會再幹別人的鏟子，如此往復，就成了鏟業鏈」。

還有志工回憶，「真的是搶著工作，不用怕休息會被看，大家眼中只有泥土」、「真的，平常在公司都躺平的我，來光復也是卷到不要不要的」、「好可愛的人性光輝」引發熱烈討論。