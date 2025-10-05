為了90元車資爆衝突！2長腿妹與運將拉扯　驗傷互告傷害

▲2名越南籍女子因車資糾紛與運將發生拉扯衝突。（圖／桃園警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

69歲蕭姓計程車司機與兩名越南籍女子因路線問題雙方針對車資問題發生口角，進而發生拉扯導致糾紛衝突，員警獲報趕到現場後將雙方分隔詢問，雙方均表示要提出傷害告訴。員警立即護送外籍女子前往醫院驗傷，後續依規定受理完成報案程序，並開具報案證明單，並未有如網友所稱冷漠情事。

▲員警依規定受理之後開具受理案件證明單，並向雙方說明相關糾紛應循法律途徑進行處理。

桃園警察分局大樹派出所3日19時20分許接獲民眾報案，指稱桃園區延平路28號前有1名計程車司機與2名外籍女子發生糾紛，請警方派員協助處理。員警抵達現場瞭解，係計程車司機蕭男搭載微姓及韋姓兩名越南籍女子時，根據2女所提供地址欲前往八德區，但蕭男輸入地址導航後，地圖顯示地點與乘客所稱不一樣。該兩名乘客隨即表示不去了，但當時車輛已行駛一段距離，蕭男向兩名乘客索取90元車資。

但兩名乘客認為未抵達目的地不願支付，雙方因此發生衝突進而互相拉扯，導致3人都有輕微擦挫傷。員警經過詢問，雙方均表示要向對方提出傷害告訴，員警立即護送兩名外籍女子前往醫院驗傷，後續員警依規定受理之後開具受理案件證明單。員警向雙方說明相關糾紛應循法律途徑進行處理，全案依傷害罪嫌函請偵辦。

警方強調，本案員警積極協助辦理，並依規定受理報案及提告，未有如網友所述冷漠等情事。