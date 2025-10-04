　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

9月手機降價幅度出爐　vivo V60成「雙料冠軍」價格、幅度都第一

記者蘇晟彥／綜合報導

9月台灣手機市場價格變動幅度再次超越預期，根據傑昇通信統計2025年9月全台門市銷售資料顯示，本月降價榜機型總降幅落在6%至33%之間，而單月降幅維持在4%至28%區間，與8月相近。此波降價潮由vivo V60 (12GB/512GB) 領銜，憑藉單月狂降5,500元，月降幅高達28%，一舉奪下成為本月「月降價」與「月降幅」雙料冠軍；若將時間軸拉長，累積降價金額的王者則是三星Galaxy Z Fold7 (12GB/512GB)，總降價金額高達15,410元，顯見促銷結束後，轉而進行實質的價格下調。

▼vivo V60在價格跟幅度都成九月「降價第一」。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo V60 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本月降價榜以剛上市的新機居多，也傳遞出通路在新舊機型交替期積極操作價格的趨勢。然而，新機甫上市即上降價榜的現象已非個案，但像vivo V60 (12GB/512GB)上市不到兩個月即出現單月降幅高達28%、金額5,500的大幅降價，傑昇通信認為，當月同價位帶競品新機入市，消費者選擇分散，品牌為快速搶攻市佔率，主動壓低價格吸引首波購買潮，而通路為了爭單也採取更積極的折讓，對價格較敏感消費者，此時入手可獲較高的價格彈性。

進一步觀察9月累積降價金額破萬的機型有三款，皆是三星的摺疊新機。尤其是Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）累計降15,410元，而另一容量12GB/256GB也有 14,910元的價差；傑昇通信分析，開賣初期多有「買小升大」的容量升等促銷，隨優惠結束後，高規格的商務摺疊需快速調價貼近市場，透過直接讓利來增加接觸面，顯見價格鬆動不再限於前代機型，這樣的策略也延伸到新機或旗艦機來提升銷量，畢竟價格下降縮短了「體驗摺疊」的門檻，對想嘗試摺疊生態的消費者是一大利好。

相較於三星商務摺疊Galaxy Fold7的大降價，受到年輕族群青睞的Galaxy Z Flip7 (12GB/256GB) 以總降幅33%、總價差11,910元，成為榜單降幅之最。傑昇通信表示，這款小摺疊機型，在空機價跌破兩萬的價格點，對於年輕使用者和追求便攜的消費者來說，相當有吸引力，顯示品牌以價格換市佔率的核心策略，隨著價格彈性增加，也迫使其他競品摺疊機必須跟進降價，否則難以維持市場競爭力，但對消費者無疑是購買良機，亦能推升銷量與話題，同時加速摺疊機普及。

值得注意的是，9月降價榜共計四大品牌輪番調整價格，而蘋果新舊iPhone共攬五席，成為入榜最多品牌。傑昇通信指出，蘋果在新機上市期會進行價格結構調整，像是已在蘋果官網停賣的iPhone 16（256GB），以6,410元成為總降價金額最高、總降幅（19%）及月降幅（8%）為首的三冠王，以及月降價超過3千元的新機iPhone Air（1TB）；傑昇通信坦言，舊機與新機聯袂降價，也顯示通路和品牌端的去化壓力並未緩解，預期能透過價格重塑加速買氣，以應對市場競爭。

▲▼ 。（圖／傑昇提供）
 

泰國發生一起詭異事件，一名男子幸運尋回遺失的手機，檢查相簿時卻發現多張人類骨骸的照片，畫面顯示死者躺在毯子上，一旁還有枕頭，令他當場嚇壞。

