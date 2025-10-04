幕後／藍白百里侯之戰合作或分裂？　2026四指標區考驗協調機制

▲2026藍白合或不合，考驗主事者智慧。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨目前14個執政縣市、有9縣市首長2屆任滿，如何延續執政成為2026重要挑戰，包括新北市、台中市等藍營執政地區，國民黨將重提新人，這場選戰不只是政黨的期中考，更被視為2028總統大選前哨戰，各方有意競逐者私下動作早已火熱。值得注意的是被外界點名有機會「藍白合」的縣市，新北市、新竹市、宜蘭縣及嘉義市是指標選區，未來如何產生百里侯參選人，考驗藍白合作機制。

國民黨已確定人選的選區包括爭取連任的基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華，此外，違紀參選被國民黨開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦，可望獲國民黨禮讓不提名。

在非藍營執政選區中已有共識人選，分別有嘉義縣由不分區立委王育敏角逐，台南市則是不分區立委謝龍介，高雄市為不分區立委柯志恩，屏東縣由不分區立委蘇清泉參選。

新竹縣可能人選除了立委林思銘、徐欣瑩，擔任縣黨部主委的新竹縣副縣長陳見賢也志在必得，另外傳出現任縣長楊文科屬意教育局長楊郡慈接班。在雲林縣，張派規劃現任立委張嘉郡接班姑姑、現任縣長張麗善；彰化縣則傳言黨中央屬意立委謝衣鳯參選，但其胞弟彰化縣議長謝典林卻稱，藍白應以對比式的全民調，「共推」縣市長候選人，藍營要有禮讓白營參選的心理準備，為謝衣鳯選縣長投變數。前副縣長洪榮章、現任縣府參議、前副縣長柯呈枋也都表態有意投入選戰。

至於藍營執政滿兩屆必須改選的縣市中，台中市方面，一般認為背後有台中紅派支持的立法院副院長江啟臣出線機會最大。至於被外界點名有機會「藍白合」的選區，新北市部分，國民黨人選除了新北副市長劉和然，台北市副市長李四川日前也表態願意參選。但是新北最棘手的便是民眾黨主席黃國昌已對外宣布，將讓自己成為最好選擇。

不過，藍營人對此分析，新北可牽制全台布局，黃國昌拉高參選新北的籌碼或許是想以新北換取宜蘭縣、嘉義市共推民眾黨代表參選機會，畢竟這兩處藍營尚無培養接班人選，是緊密促成藍白合的勝選考量，如同延續新竹執政的模式。

此外，嘉義市為國民黨執政縣市最南灘頭堡保衛戰。面對民進黨立委王美惠轉戰市長來勢洶洶，藍營地方人士分析，嘉義市基本盤綠大於藍，嘉義市長黃敏惠能凝聚藍營，並吸引中間選民到淺綠支持者，但她的票源絕對無法百分之百轉移藍營的下一棒，是國民黨延續執政最大課題。

民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷先前讚黃敏惠是「政治學習典範」，更支持黃主張的「鐵路高架化經費由中央全額負擔」、「由中央主導興建高鐵嘉義站與嘉義火車站輕軌」，推動藍白合的企圖明顯。只不過，黃敏惠態度始終保留，據悉，國民黨有多名市議員、地方人士也蠢蠢欲動中，包括黨籍市議員陳家平、鄭光宏，以及醫師翁壽良皆傳出有意願，無黨籍副市長林瑞彥同樣被點名。國民黨嘉義市黨部則強調，須待黨主席改選完成、中央提出提名辦法後，才會談藍白合。

隨著縣長林姿妙涉貪洗錢近8千萬，二審遭判4年10月後，宜蘭進入後林姿妙時代，藍委吳宗憲雖積極勤跑宜蘭，但「空降」人選與地方連結尚淺；議長張勝德自2022年投身政壇當選議員，直接從其父、前議長張建榮手中接下議長寶座，不管大小活動、紅白場都親自到場，拉近與基層的關係，也讓自身知名度與曝光度增加，被視為下屆參選縣長的國民黨熱門人選；另外，宜蘭代理縣長林茂盛深受林姿妙信任，兩人推動縣政配合度極佳，下鄉跑行程時也遇到不少人勸進。

但民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠曾經參選過宜蘭縣長及立委，也早早宣布這次志在參選縣長。藍營觀察，藍綠雙方對於縣長選舉人選仍處混沌未明，國民黨主事者需要長考，萬一民眾黨推派陳琬惠參選，藍白分裂形成「三腳督」之勢，這場選舉就真的沒戲唱，拱手讓給了民進黨，只是若「藍白合」則難讓宜蘭地方派系買單，盼未來黨主席有智慧好好協調。

新竹市長高虹安挺過罷免，已成竹市藍白共主，但官司纏身成不確定因素，一旦生變，同樣挺過罷免的國民黨竹市立委鄭正鈐、民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠都將爭取出線。

東部及離島方面，國民黨在台東縣最可能由台東縣議長吳秀華出馬，至於花蓮縣，有人揣測傅崐萁可能帶職參選縣長，當選後再辭立委，並由其妻子、現任花蓮縣長徐榛蔚接棒投入立委補選。金門縣部分則有積極表態布局的立委陳玉珍。