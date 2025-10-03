台大男「騙裸聊偷拍300人」　校方要查：可撤銷畢業證書

▲今年剛取得台大法律系學位的洪男，今天遭起訴，校方表示，情節嚴重可撤銷畢業證書。（圖／ETtoday資料照）

記者許敏溶／台北報導

22歲的洪姓男子就讀台大法律系期間，涉嫌喬裝成女性誘使男網友、少年裸聊，今（3日）遭起訴並求處重刑。台大指出，對此事深感遺憾，已在今天進行性平通報，該生雖已領到畢業證書，但根據台大規定，情節嚴重者仍可開除學籍或勒令退學，撤銷畢業證書，並呼籲案件相關受害人，可直接與台大性平會聯繫。

洪姓男子台大就學期間，涉嫌在網路上以變聲器喬裝女性向男網友攀談，誘使對方裸聊再側錄性影像，並將影像於網路以每部200元至2500元兜售，造成全台超過300名男子受害，台中地檢署今年5月前往洪男台北信義區住處搜索，查扣多達6918部性影像，並在今天偵結，依據違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將他起訴，並求處重刑。

對此，台大校方表示，對於畢業學生涉入相關社會案件深感遺憾。校方在今天獲知此事後，已立即進行性平通報。學校性平會近期大會將審議是否啟動調查程序，並將調查結果進一步送學生獎懲委員會審議。

台大進一步說明，該生雖然已經領到畢業證書，但依照「國立台灣大學學生個人獎懲辦法」規定，情節嚴重者仍可開除學籍或勒令退學，撤銷畢業證書。台大也呼籲，案件相關受害人可直接與臺大性平會聯繫 (02-3366-9607；gender@ntu.edu.tw)。

台大表示，針對所有在校的教職員工生，校方持續推動性平教育宣導，不定期辦理性平教育和法治宣導，113學年度共計19場次。在宣導中多次強調有關性暴力、私密影像外流的防治，今年也特別製作加強性別平等教育的新生指南影片。