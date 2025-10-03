　
社會 社會焦點 保障人權

鏟子超人蘇澳港外車禍受傷！堅持赴花蓮救災　運將送暖網友讚爆

▲▼陳姓等4名「鏟子超人」搭乘的計程車遭追撞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼陳姓等4名「鏟子超人」搭乘的計程車遭追撞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

來自台中的陳姓等4名「鏟子超人」，2日清晨搭計程車南下花蓮救災，途中卻在蘇澳鎮蘇港路遭一輛廂型車追撞，車上28歲王姓女乘客臉部擦挫傷，自行就醫後無大礙。雖然遇到插曲，但他們堅持前往花蓮救災，另名好心司機阿昇也暖心協助，載他們直奔花蓮，讓網友紛紛喊讚。

陳姓女超人事後在Threads分享這段驚險旅程，坦言凌晨5點出發時沒想到會先因為車禍「被救」，車禍雖讓大家瞬間清醒，但緊急處理後便繼續南下救災。她透露，發生車禍後，另一名好心的計程車運將「阿昇」，不僅載他們直奔花蓮，還一路陪伴他們轉搭火車前往光復。這段波折的旅程不僅沒擊退他們的善行　反而更堅定他們想要助人的信念。

這群鏟子超人的善行和樂觀態度吸引大批網友讚賞，認為他們不僅特地休假前往災區鏟土　還能在突發狀況中保持活力，堅持助人精神，令人敬佩。

▲▼陳姓等4名「鏟子超人」搭乘的計程車遭追撞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼陳姓等4名「鏟子超人」搭乘的計程車遭追撞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳警方表示，追撞事故發生於蘇港路與興泰街口，45歲林姓小貨車駕駛因未注意車前狀況，撞上停等紅燈的計程車。計程車上僅王姓女乘客受傷，其他3人無礙。雙方駕駛酒測均無異常，詳細原因仍待進一步調查。警方也提醒駕駛人，行車時務必保持安全距離，以確保道路安全。

▲▼陳姓等4名「鏟子超人」搭乘的計程車遭追撞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

相關新聞

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　「隱形毒粉塵」恐釀大病

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　「隱形毒粉塵」恐釀大病

中秋連假將至，預計將有大批被譽為「鏟子超人」的熱血志工前往花蓮，投入災後重建。然而，醫師緊急呼籲，許多志工因天氣悶熱而忽略佩戴口罩，正將自己暴露在呼吸道疾病的極大風險中，愛心行動恐埋下健康隱憂。

東澳隧道砂石車撞前車釀1傷　驚險畫面曝光

東澳隧道砂石車撞前車釀1傷　驚險畫面曝光

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

大學師生當「鏟子超人」　教育部支持：校方可善用補助款

大學師生當「鏟子超人」　教育部支持：校方可善用補助款

從「鏟子超人」到制度超人　台灣防災法律的下一步

從「鏟子超人」到制度超人　台灣防災法律的下一步

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

