鏟子超人蘇澳港外車禍受傷！堅持赴花蓮救災　運將送暖網友讚爆

▲▼陳姓等4名「鏟子超人」搭乘的計程車遭追撞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

來自台中的陳姓等4名「鏟子超人」，2日清晨搭計程車南下花蓮救災，途中卻在蘇澳鎮蘇港路遭一輛廂型車追撞，車上28歲王姓女乘客臉部擦挫傷，自行就醫後無大礙。雖然遇到插曲，但他們堅持前往花蓮救災，另名好心司機阿昇也暖心協助，載他們直奔花蓮，讓網友紛紛喊讚。

陳姓女超人事後在Threads分享這段驚險旅程，坦言凌晨5點出發時沒想到會先因為車禍「被救」，車禍雖讓大家瞬間清醒，但緊急處理後便繼續南下救災。她透露，發生車禍後，另一名好心的計程車運將「阿昇」，不僅載他們直奔花蓮，還一路陪伴他們轉搭火車前往光復。這段波折的旅程不僅沒擊退他們的善行 反而更堅定他們想要助人的信念。

這群鏟子超人的善行和樂觀態度吸引大批網友讚賞，認為他們不僅特地休假前往災區鏟土 還能在突發狀況中保持活力，堅持助人精神，令人敬佩。

蘇澳警方表示，追撞事故發生於蘇港路與興泰街口，45歲林姓小貨車駕駛因未注意車前狀況，撞上停等紅燈的計程車。計程車上僅王姓女乘客受傷，其他3人無礙。雙方駕駛酒測均無異常，詳細原因仍待進一步調查。警方也提醒駕駛人，行車時務必保持安全距離，以確保道路安全。