警民攜手築防線！金山警中秋聯手藝人黑面　趣味互動強化防詐意識

▲中秋前夕宣導防詐，警民攜手築防詐防線，金山警分局收穫滿滿。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋佳節將至，為提升民眾防詐意識，新北市金山警分局於1日晚間在雙和宮舉辦「全民防詐、識詐宣導」活動。此次活動聯合萬里雙興里辦公處及臺灣電力核二廠共同推動，並邀請知名藝人黑面與其團隊，以輕鬆活潑的表演和親切互動方式，傳授實用的識詐與防詐觀念，吸引大批鄉親熱情參與，現場氣氛熱烈。

▲金山警分局長楊力強（左）、藝人黑面（中）、金山警崁腳派出所所長林健新（右）。

金山警分局指出，當前詐騙手法不斷翻新，常見類型包括「假投資高獲利」、「假檢警詐財」及「要求至ATM操作」等。藝人黑面也特別提醒，天下沒有白吃的午餐，凡是標榜高獲利、零風險的投資，多半暗藏陷阱。他還以順口溜「騙騙騙，離不開ATM」加深民眾印象，呼籲大家接獲不明來電時，務必謹記「一聽、二掛、三查證」原則，隨時撥打165反詐騙專線查證，確保自身財產安全。現場更結合有獎問答環節，讓防詐觀念在寓教於樂中深植人心。

金山警分局長楊力強表示，儘管詐騙手法不斷變化，但其核心仍不脫「假身分」與「金流操作」。警方將持續推廣防詐知識，確保民眾「看得懂、記得住、用得上」。中秋佳節最珍貴的禮物就是平安，遇有可疑訊息，應保持冷靜、仔細查證，並可撥打165反詐騙專線或至派出所尋求協助。唯有警力與民力攜手合作，全民共同提高警覺，才能築起最堅固的防詐防線。