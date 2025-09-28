美碼頭酒吧槍擊3死8傷！　槍手船上開火「掃射用餐民眾」

▲ 濱海酒吧遭槍手掃射，右圖據信為槍手駕駛的船隻。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
美國北卡羅來納州南港市（Southport）27日晚間驚傳大規模槍擊，一名槍手在船上朝一間濱海酒吧開槍，掃射正在戶外用餐的民眾，釀成3死8傷的慘劇。
綜合ABC等美媒，案發於當地晚間約10時，地點位於南港遊艇碼頭的戶外酒吧「美國漁業公司」（American Fish Company）。市政府公關官員凱琴（ChyAnn Ketchum）說明，一艘船沿著開普菲爾河（Cape Fear）駛近碼頭後，船上人員突然朝酒吧開火掃射。
目擊者描述，爆發槍響後用餐民眾驚慌逃竄，現場一片混亂，而槍手犯案後沿海岸內陸水道駕船逃逸。
南港市當局隨即在臉書發布緊急通告，警告民眾「有槍手出沒」，呼籲居民避開濱海區域並留在家中。目前已有一名嫌犯正接受警方偵訊。
DEADLY BOAT SHOOTING ROCKS SOUTHPORT MARINA: 11 VICTIMS CONFIRMED— Info Room (@InfoR00M) September 28, 2025
Southport, NC was shattered Saturday night after a gunman opened fire from a white center-console boat at American Fish Company in the Yacht Basin, leaving 11 people shot.
The attacker fled up the… pic.twitter.com/sAV6A1lUv0
讀者迴響