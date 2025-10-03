中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

▲中國女子在中國境內策畫一起比特幣詐騙案，近期在英國認罪；示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

一場3年吸金超過2,000億元的滔天詐騙中國籍主嫌，在英國認罪了！47歲中國籍錢志敏坦承曾主導一樁規模龐大、對中國民眾的比特幣詐騙案，涉案金額高達數十億英鎊，目前同夥已入獄，傳是靠美色擺平中國官員，更被形容為「妖姬」。

據《BBC》報導，1名47歲中國籍女子錢志敏（音譯，Zhimin Qian）9月29日在倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court），承認曾主導一樁全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二的比特幣詐騙案，涉案超過50億英鎊（約台幣2,048.5億元）。

倫敦都會區警察局（Met Police）在聲明中指出，錢志敏於2014年至2017年在中國境內策畫一場大規模的投資詐騙，受害人超過12.8萬人，並將贓款轉存為比特幣資產。錢志敏化名張雅迪（音譯，Yadi Zhang）及偽造文件，潛逃中國，並成功入境英國。

錢志敏2018年9月試圖在英國購置房地產的方式洗錢，最終遭警方鎖定；負責調查的大都會警局偵查警官伊莎貝拉·格羅托（Isabella Grotto）表示，錢女在被捕前已「逃避司法」5年，逮捕行動涉及多個司法管轄區的複雜調查。而警方總計從錢女處查扣61,000枚比特幣。

英國警察局經濟暨網路犯罪部門負責人萊恩（Will Lyne）指出，此案不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。」此案歷經7年調查，去年同案44歲中國籍女性共犯溫健（音譯，Jian Wen）去年被判6年8個月。

檢方表示，溫健曾協助轉移一個內含150枚比特幣的加密貨幣錢包，靠不法所得，讓她從住在餐館樓上搬至價值數百萬英鎊的租賃房屋，更在杜拜購買2處價值超過50萬英鎊的房產。警方還在溫健家中搜出價值超過3億英鎊的比特幣，雖辯稱房產是替中國雇主買的，但檢方不買單。

▲錢志敏涉嫌在中國境內策畫一場大規模詐騙，把12.8萬中國人當「韭菜」割。

《BBC》引述中國媒體《Lifeweek》2024年報導，這起詐騙案投資者多為50至75歲的中老年人，投入資金從數十萬到數千萬人民幣不等，該計畫利用當時中國對加密貨幣的熱度，承諾每日分紅與保證利益，受害者包含商人、銀行員工、司法單位員工。

還有些被害人是被親友勸說投資錢智敏的計畫，由於投資者對錢志敏知之甚少，她被形容為「財神女神」。副首席檢察官韋耶爾（Robin Weyell）表示，加密貨幣正被有組織犯罪用來掩蓋與轉移資產，使詐騙者能享受其犯罪行為帶來的利益，「本案涉及英國最大規模的加密貨幣查扣，說明詐騙者可動用的犯罪所得規模之大。」

錢志敏目前遭到羈押，等待宣判，不過具體宣判日期尚未確定。據《自由時報》報導，錢志敏在中國被形容為「妖姬」，更盛傳她能犯下滔天大案是因為懂得利用「美色與分贓」，成功擺平應負起監督責任的中國地方單位，才能如此毫無顧忌坑殺百姓。



