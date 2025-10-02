看見清代書法與皇權文化交織　「橫山書法研究論文獎」得主獲15萬獎金

▲第三屆橫山書法研究論文獎，最大獎得主。（圖／桃園市立美術館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔的橫山書法藝術館（簡稱書藝館）、主辦「第三屆橫山書法研究論文獎」（簡稱論文獎），吸引國際研究者參與投件，收件數達70篇論文，經國際評審團歷經二階段審查，最大獎「橫山研究獎」，首獎獎金新臺幣15萬元，由台灣簡欣晨「康熙皇帝的集字活動─從幾件董其昌（款）古詩十九首談起」獲獎。

橫山書藝館2日表示，獲「橫山研究獎」的台灣簡欣晨「康熙皇帝的集字活動─從幾件董其昌（款）古詩十九首談起」，以宏觀的歷史視角與嚴謹的文獻考證，深入剖析康熙皇帝集字行為與董其昌書風之間的關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「第三屆橫山書法研究論文獎」國際評審團。（圖／桃園市立美術館提供）

不僅透過材料學與裝裱現象釐清疑點，更揭示了清代書法與皇權文化交織的複雜脈絡，充分展現學術洞見與論證深度。另外，兩篇優選獎，獎金新臺幣3萬元，由香港唐寧 「〈信行禪師碑〉作為薛稷書跡的真確性與其背後的唐代政治、佛教及書法」獲獎，以碑刻為核心，結合宗教、政治與時代書法觀，彰顯書法研究與歷史語境緊密扣連的特質。

另一篇優選獎則由中國趙沖「從偽作到經典小字本〈麻姑仙壇記〉的接受史研究」獲獎，聚焦於特定作品流傳過程，揭示從偽作到經典的轉化歷程中，人為操控與文化接受的互動關係。3篇研究題材各具特色，皆展現了研究者嚴謹的方法論與新穎的觀點，為書法研究開拓更為多元面向與深度。

「第三屆橫山書法研究論文獎」將於2026年1月24日，於書藝館書藝講堂舉辦頒獎典禮暨論文發表座談會，期待透過發表與對談促進國際間書法研究經驗之交流。