華府學者提投降論！稱中共直通藍委下指令　俞大㵢舉鏟子超人反擊

▲駐美代表俞大㵢。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）資深研究員林和立於「全球台灣研究中心」（GTI）年會中指出，中共統戰部門對台滲透之深，已能直接致電國民黨立委下達指令，甚至認為中國4、5艘潛艦就能對台封鎖，且台灣人不會反抗。對此，我駐美代表俞大㵢則反駁，「你過去3個月兩度訪台，不知道是跟誰交談，也許是你所說的那些被中國滲透的人，但我認為台灣人捍衛自己的決心非常堅定」，他更舉最近成千上萬「鏟子超人」的例子反擊。

林和立在會中表示，他在過去三個月裡，有兩度訪問台灣，他認為，中國解放軍出動4、5艘潛艦，就可以對台灣發動海上封鎖。他分析，中國國家主席習近平對台採取重大行動，只需要有效海上封鎖，「根據跟台灣官員等朋友的對話，他相信台灣人不會反抗」。

林和立更指出，中共統戰部門對台灣滲透程度很深，已經可以直接致電國民黨主要立委下達指令。

在他發言結束後，俞大㵢則主動於會中反駁，他強調，林和立過去三個月兩度訪問台灣，他不知道林和立是跟誰交談過，可能是他所說的那些被中國滲透的人，「但我認為，台灣人民捍衛自己的決心非常堅定」。

俞大㵢特別提及最近馬太鞍溪堰塞湖災害重創花蓮縣光復鄉的案例。他表示，有成千上萬的民眾自發性地搭火車到花蓮，幫助當地居民清理瓦礫，這些人都是完全自願，並不是動員，而且是有秩序地在進行。

俞大㵢認為，這顯示出台灣人民同舟共濟的決心，台灣人民自助、自我防衛，說台灣很脆弱，只要統戰部打一通電話就可以擊垮台灣，「我並不認為這會發生」。