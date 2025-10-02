力推「台南好吉曆」！節氣飲食進校園　學童午餐吃出在地時令美味

▲台南市教育局長鄭新輝與永康國小學童共享秋季營養午餐，體驗在地節氣飲食。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局2日於永康國小舉辦「台南在地食材節氣飲食融入校園午餐」記者會，推出「台南好吉曆」及節氣飲食教具，並搭配「秋季特餐」營養午餐，讓孩子從吃當季、食在地的理念中學會認識食材與珍惜食物，教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲出席，和師生一起共享時令美味。

黃偉哲市長表示，台南四季盛產多樣農產，學校午餐除了注重衛生與食安，也肩負飲食教育功能。「台南好吉曆」將在地食材融入菜單，並搭配趣味教具，讓孩子透過遊戲與用餐，潛移默化中建立飲食知識與對在地農產的認同感。

教育局指出，台南自108年率先全國推動「健康體適能與飲食教育行動計畫」，並發展「餐前5分鐘」營養教育，結合影片、教材與海報，強化健康校園。此次「台南好吉曆」順應二十四節氣，將在地食材轉化成「節氣午餐」與課程，讓學生在享用美食的同時，也能學到食農與文化。

永康國小校長洪國展說，節氣蘊含古人生活智慧，結合在地食材能加深孩子對飲食與自然的理解。營養師王瓊嫣也特別設計秋季菜單，包括黃豆炊飯、柚香魚柳、菱角排骨湯及文旦等，完整呈現秋日食材與均衡營養。

教育局補充，「台南好吉曆」詳列一年四季在地盛產食材與料理，並開放於「台南市學校午餐教育資訊網」下載，讓師生及營養師都能靈活運用。