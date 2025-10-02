找到親人遺照！白髮男阿偉激動喊：對不起這麼晚才來救你

記者劉邠如／花蓮報導

還記得近來在社群上苦苦尋母引發關注的「白髮翁」？其實他並非一個垂垂老矣的白髮老先生，而是一個體型壯碩的中年男子「阿偉」。他在堰塞湖「潰壩」當日，和母親在洪水中被沖散，他因而不斷的在村內走動，只要聽聞有挖到遺體，就會焦急趕往確認，他的故事也吸引了不少網友心疼和關注。

而其實在他講述他和母親，在佛祖街遭遇洪水的恐怖經歷當下，阿偉的老家，也有一群熱心的重機具超人，正在幫忙清除淤泥。

阿偉看似隨意走動，但其實非常注意怪手動靜，只要怪手看似挖到照片，他就焦急地前往察看。幸運在怪手司機不停挖一下「抖十多下」的毅力之下，一早就幫阿偉和家人找到了阿嬤手工製作的豐年祭族服，和阿嬤的遺照。

▲暖心怪手司機，幫阿偉和家人找到家族裡大家相當珍視，阿嬤的照片。（圖／記者劉邠如攝）

阿偉當下更是興奮到衝上前大喊「找到了！找到了！是我阿嬤！」還趕緊細心伸手擦拭阿嬤的照片，邊喃喃自語「給阿嬤擦淨」、「阿嬤不好意思，這麼晚來救你！」



而「阿偉」的故事，也惹人心疼。阿偉表示，洪水當天，他和母親在租來的佛祖街家中。下午收到紅色土石流警戒簡訊後，他提醒母親要出門避難，但才沒隔多久，大水伴隨著大石頭，就已經衝破家門。

當時他在宛如海嘯浪潮般的泥水中，緊緊抓著母親，但母親因為骨質疏鬆，不停喊手痛，他不得已只好改抓母親衣領，但沒想到一個大浪打來，冰箱擊中他的頭，讓他突然喪失意識，等到一秒回神，母親的身影已經淹沒在洪流之中。

阿偉的故事讓不少網友心疼，也相當擔心他身心狀況。而幸好有暖心怪手司機們幫忙，希望也能撫平一些，他心裡的傷痛。

▲怪手司機用緩慢的速度「手搖」幫大家找到泥堆中，阿嬤的遺照和阿嬤手工縫製的豐年祭衣服 。（圖／記者劉邠如攝）