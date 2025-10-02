　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「算力黑馬」海南華鐵子公司157.7億大單沒了　上交所急發監管工作函

▲積體電路板,電晶體,晶片,芯片。（圖／CFP）

▲大陸「算力黑馬」海南華鐵出現重大變動。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

被市場視為「算力黑馬」的海南華鐵傳出重大變動，其全資子公司華鐵大黃蜂今（2025）年3月與杭州X公司簽署的36.9億元人民幣（約157.7億元新台幣）、為期5年的《算力服務協議》，因市場環境與供需變化，近日由海南華鐵主動出具解約。這筆原本被視為該公司算力業務最大突破的訂單僅維持不到7個月即告「泡湯」，引起監管部門高度關注。

《財聯社》報導，海南華鐵大黃蜂與杭州X公司簽署的《算力服務協議》（原協議）已被終止……基於原協議所涉交易及設備的市場環境及供需情況已較簽署時發生較大變化，且協議簽訂以來未收到任何採購訂單，公司近日向甲方杭州X公司出具《關於解除的函》。

海南華鐵強調，本次終止的為日常經營合同，合同終止不影響公司正常的生產經營，不會影響公司在算力領域的長期部署和戰略規劃。

根據公告，這份合同原計劃每年為公司帶來約7億元（人民幣，下同）收入，被市場視為算力板塊的「里程碑」，也是海南華鐵切入算力服務業務後的最大單。受利好刺激，該公司股價第一季一度從4.76元飆升至13.25元，漲幅近3倍。然而，協議尚未落地便終止，讓市場十分錯愕。

上海證券交易所已於9月30日晚間火速下發《監管工作函》，針對重大合同終止，對上市公司及其董監高提出具體監管要求。海南華鐵則回應，將持續推進算力戰略，包括與海南省算力科技公司合作、布局算力出海等方向。

海南華鐵前身為華鐵應急，2024年5月正式宣布投資10億元進軍智能算力業務，同年7月獲海南省國資委入主。今年2月，公司與海南省算力科技簽署戰略協議，規劃共同拓展GPU級算力租賃與增值服務。但此次「最大單」終止，對其算力業務發展添上變數。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《許我耀眼》陳偉霆飾霸總再暴紅！　他坦言「1原因」當初不敢演

陸「算力黑馬」海南華鐵子公司157.7億大單沒了　上交所急發監管工作函

陸男「開飛機」15分鐘到家　空中觀賞長假塞車潮　「我經常開」挨轟炫富

影／兩岸首次合作「故宮文物南遷展」　紀錄國寶躲避戰火輾轉來台史

蜜雪冰城要賣啤酒了！　40元就能喝到現打精釀

上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員　三人「八字形」橫抬出場

陸90後正妹副教授爆紅！　謙虛回應：本人長相普通

廣東兩村搶水源結仇百年「互不交談通婚」　一筆勾銷上演世紀大和解

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

全球首個16兆瓦海上風電機組裝完成　陸實現關鍵零組件100%國產化

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

《許我耀眼》陳偉霆飾霸總再暴紅！　他坦言「1原因」當初不敢演

陸「算力黑馬」海南華鐵子公司157.7億大單沒了　上交所急發監管工作函

陸男「開飛機」15分鐘到家　空中觀賞長假塞車潮　「我經常開」挨轟炫富

影／兩岸首次合作「故宮文物南遷展」　紀錄國寶躲避戰火輾轉來台史

蜜雪冰城要賣啤酒了！　40元就能喝到現打精釀

上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員　三人「八字形」橫抬出場

陸90後正妹副教授爆紅！　謙虛回應：本人長相普通

廣東兩村搶水源結仇百年「互不交談通婚」　一筆勾銷上演世紀大和解

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

全球首個16兆瓦海上風電機組裝完成　陸實現關鍵零組件100%國產化

酷航推限定版彩繪YouBike　即起拍照抽1.9萬元機票抵用券

成龍同框女明星遭批「過度親密」　黑歷史照片被挖…出手背後環抱

胡瓜誇讚小禎男友！見面「他狂發抖」　認很會看人：早勸不要嫁李進良

屏東縣114年度地籍圖重測成果10/1公告　5處公告場可閱覽

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

台灣LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改　錯過收不回

連假來了屏東縣警啟動疏導網　中秋回家旅遊不塞車

聲寶援助花蓮災民　以實際行動守護家園

AI驅動企業升級、鏈結全球市場　台北數位應用博覽會助數位轉型

《惡靈古堡9》「傳聞」滿天飛　製作人不滿沒證實玩家卻堅定相信

【鏟子超人中標潮】粉刺變「蜂窩性組織炎」 網勸：2種人別去

大陸熱門新聞

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

6歲弟頭長膿癬永遠禿了！元凶竟是「可愛寵物」

女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

陸90後正妹副教授爆紅！　謙虛回應：本人長相普通

上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員 三人「八字形」橫著抬出場

台灣藝人祝祖國生日　邱垂正：沒用法規罰

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

不甩變胖網暴！全紅嬋再現「水花消失術」

陸男「開飛機」不塞車15分鐘到家　「我經常開」挨轟炫富

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

充電樁長假塞爆！　陸車主苦等3小時崩潰：還要等多久啊

廣東兩村搶水源結仇百年「互不交談通婚」 一筆勾銷上演世紀大和解

更多熱門

相關新聞

用戶疑被偷聽？Instagram：廣告精準靠AI

用戶疑被偷聽？Instagram：廣告精準靠AI

社群平台 Instagram CEO 莫瑟里（Adam Mosseri）透過個人帳號再次澄清，公司並未透過用戶手機麥克風「偷聽」對話，以推送廣告。他表示，這是一個多年來流傳的陰謀論，Meta 已多次否認。

黃彥男轉戰「AI金融科技協會」榮譽顧問　推動阻詐防騙創全民財富

黃彥男轉戰「AI金融科技協會」榮譽顧問　推動阻詐防騙創全民財富

00922配息率飆10%　規模大增逾百億

00922配息率飆10%　規模大增逾百億

專家示警：AI靠「情勒」留住用戶

專家示警：AI靠「情勒」留住用戶

群聯潘健成喊「價格沒談判空間」　處置出關亮燈飆新高

群聯潘健成喊「價格沒談判空間」　處置出關亮燈飆新高

關鍵字：

海南華鐵算力解約市場AI

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面