陸「算力黑馬」海南華鐵子公司157.7億大單沒了　上交所急發監管工作函

▲大陸「算力黑馬」海南華鐵出現重大變動。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

被市場視為「算力黑馬」的海南華鐵傳出重大變動，其全資子公司華鐵大黃蜂今（2025）年3月與杭州X公司簽署的36.9億元人民幣（約157.7億元新台幣）、為期5年的《算力服務協議》，因市場環境與供需變化，近日由海南華鐵主動出具解約。這筆原本被視為該公司算力業務最大突破的訂單僅維持不到7個月即告「泡湯」，引起監管部門高度關注。

《財聯社》報導，海南華鐵大黃蜂與杭州X公司簽署的《算力服務協議》（原協議）已被終止……基於原協議所涉交易及設備的市場環境及供需情況已較簽署時發生較大變化，且協議簽訂以來未收到任何採購訂單，公司近日向甲方杭州X公司出具《關於解除的函》。

海南華鐵強調，本次終止的為日常經營合同，合同終止不影響公司正常的生產經營，不會影響公司在算力領域的長期部署和戰略規劃。

根據公告，這份合同原計劃每年為公司帶來約7億元（人民幣，下同）收入，被市場視為算力板塊的「里程碑」，也是海南華鐵切入算力服務業務後的最大單。受利好刺激，該公司股價第一季一度從4.76元飆升至13.25元，漲幅近3倍。然而，協議尚未落地便終止，讓市場十分錯愕。

上海證券交易所已於9月30日晚間火速下發《監管工作函》，針對重大合同終止，對上市公司及其董監高提出具體監管要求。海南華鐵則回應，將持續推進算力戰略，包括與海南省算力科技公司合作、布局算力出海等方向。

海南華鐵前身為華鐵應急，2024年5月正式宣布投資10億元進軍智能算力業務，同年7月獲海南省國資委入主。今年2月，公司與海南省算力科技簽署戰略協議，規劃共同拓展GPU級算力租賃與增值服務。但此次「最大單」終止，對其算力業務發展添上變數。