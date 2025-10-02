　
Instagram CEO打臉陰謀論：廣告演算法太精準，不需要偷聽

▲▼ 。（圖／翻攝自IG@mosseri）

▲Instagram CEO打臉陰謀論 。（圖／翻攝自IG@mosseri）

記者吳立言／綜合報導

社群平台 Instagram CEO 莫瑟里（Adam Mosseri）透過個人帳號再次澄清，公司並未透過用戶手機麥克風「偷聽」對話，以推送廣告。他表示，這是一個多年來流傳的陰謀論，Meta 已多次否認。

然而，這項澄清正好與 Meta 最新的廣告政策更新恰好形成對照。Meta 宣布，自 12 月 16 日起，將在多數市場正式把來自旗下 AI 產品互動的資料，納入廣告投放依據（歐盟、英國、南韓除外），等同直接將使用者與聊天機器人的對話偏好，轉化為廣告訊號。

莫瑟里在貼文中提到，即使他的家人也懷疑 Instagram 是否在「偷聽」，因為廣告投放的精準度常讓人難以置信。有些用戶甚至覺得自己只是剛想到某個話題，相關內容便出現在動態牆，讓人懷疑平台如「讀心術」般運作。

Meta 曾於 2016 年公開聲明，未利用手機麥克風決定廣告內容。執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也在美國國會聽證會上重申，公司並未蒐集用戶音訊。莫瑟里再次強調，如果麥克風真的持續啟用，用戶會看到螢幕提示燈號，手機電量也會快速消耗。

他解釋，Meta 的廣告演算法之所以精準，主要來自與廣告商的合作，透過網站訪客紀錄與「相似用戶」興趣比對，進而推送可能感興趣的廣告。未來隨著 AI 聊天產品普及，用戶在互動中透露的個人想法與需求，將成為更強大的投放依據。

莫瑟里最後補充，有時候所謂的「廣告巧合」只是心理作用，用戶可能在對話前就已經看過相關廣告，卻未意識到，潛移默化後才覺得「被偷聽」。

不過，外界對此仍存質疑。畢竟 Meta 才剛宣布將把 AI 對話內容納入廣告依據，用戶對於「隱私是否被充分保障」的疑慮並未消除。對許多人而言，廣告的精準度依舊宛如「讀心術」，無論是否來自演算法，感受上都難免讓人不安。至於這些官方說法是否足以打消外界疑慮，仍見仁見智。

黃彥男轉戰「AI金融科技協會」榮譽顧問　推動阻詐防騙創全民財富

黃彥男轉戰「AI金融科技協會」榮譽顧問　推動阻詐防騙創全民財富

前數位發展部部長黃彥男今日宣布，正式擔任「AI金融科技協會」榮譽顧問。黃前部長表示，雖然已卸下公職，但「守護國家數位安全、保障全民財產安全」的責任未曾卸任。未來將結合自身在 AI與資安 領域的專長，協助政府與金融產業，共同打造新一代數位金融生態。

00922配息率飆10%　規模大增逾百億

00922配息率飆10%　規模大增逾百億

專家示警：AI靠「情勒」留住用戶

專家示警：AI靠「情勒」留住用戶

Meta AI宣布聊天紀錄將全面用於廣告

Meta AI宣布聊天紀錄將全面用於廣告

IG貼文「文字消失」網友曝一招能救回

IG貼文「文字消失」網友曝一招能救回

