上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員　三人「八字形」橫抬出場

記者魏有德／綜合報導

上海ATP1000網球大師賽昨（1）日比賽期間，一名身穿網球短裙的女觀眾因酒後在場內持續尖叫、挑釁安保，嚴重影響比賽進行，最終被多名安保人員「八字形」橫抬出場。現場比賽一度因此插曲而暫停，排除後，現場觀眾也報以掌聲回應。警方通報指出，涉事的46歲謝姓女子因擾亂賽場秩序，已依法遭行政處罰。

▲女球迷上海大師賽酒醉鬧場，被安保人員抬出場。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，10月1日晚，上海閔行公安分局發佈警情通報，10月1日16時許，謝某某（女，46歲）酒後在旗忠網球中心觀賽期間持續大聲喧嘩，嚴重擾亂賽場秩序，導致比賽一度暫停。現場民警在反覆勸阻無效後，依法將其帶離現場。目前，警方對謝某某依法予以行政處罰。

據多段流出的現場影片顯示，這名女球迷不僅多次高聲尖叫，還在座位上扭動身體，甚至對安保人員揮舞中國身份證和護照挑釁。她的脫序行為也使比賽多次中斷，裁判與安保反覆勸阻仍無效，而她身邊帶著的小男孩也曾出面拉扯試圖阻止，但女子情緒依舊衝動激烈，尖叫聲反而更大。

目擊者指出，事件發生在義大利選手貝雷蒂尼對上法國選手馬納里諾的比賽中。隨後，數名安保人員衝上前將女子控制並合力抬離，看台觀眾齊聲喝倒彩並大喊，「Get out（出去）！」場內響起掌聲，賽事得以恢復。