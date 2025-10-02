「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻12幼童逾60次　二審判21年

▲李姓圍棋老師，涉嫌利用上課機會猥褻多名幼童，二審重判21年。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市李姓圍棋老師，自2021年到2024年間，涉嫌利用指導幼童下圍棋的機會，對12名幼童伸出狼爪猥褻並偷拍，次數超過60次。有被害幼童向家長反映，全案因此爆發，李男的行為也被媒體稱為「新北毛畯珅」。一審將他重判22年，案經上訴，高等法院2日的二審宣判，仍將他重判有期徒刑21年。可上訴。

毛畯珅在母親開設的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員，他在2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像。其中猥褻6名女童部分，最高法院日前將他重判28年8月定讞。而檢方也針對他猥褻其餘40餘名被害女童部分追加起訴，一審日前將他重判30年、併科罰金5億元。

而發生在新北市的李姓圍棋老師猥褻幼童案件，如同毛畯珅案的翻版。李男在自家客廳、教室內，都私下安裝監視器，並從2021年4月到2024年8月底爆發為止，利用指導幼童圍棋的機會，擁抱幼童，或將手伸入幼童的衣物內，猥褻幼童，過程全都被監視器拍下。李男事後再將監視器畫面剪輯收藏。

不僅如此，李男還刻意將被害人帶到監視器前，希望藉此拍下猥褻畫面；若幼童不從，李男就以老師權威要脅幼童，「你不讓老師看，老師就不跟你好了」。全案一直到去年8月間，有幼童向家長反映，家長趕緊報警，警方搜索李男家中，經過比對後查出有12名幼童被害，檢方因此對李男提起公訴。

一審法院審理時，李男坦承猥褻幼童，但否認偷拍。法院詢問他為何要裝設監視器時，他一開始辯稱要看學生反應，之後又說要拍自己的上課狀況，法院不採信，認為李男確實有偷拍故意。一審法院最後認定有12名幼童被害，次數高達64次，最慘的幼童還被猥褻達21次，也有64段猥褻影片，因此一審重判李男有期徒刑22年。

案件上訴第二審，高等法院審理後，認為其中有4名幼童的猥褻情狀，構成刑度較輕的犯罪，因此予以撤銷，改判有期徒刑21年。