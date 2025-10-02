　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻12幼童逾60次　二審判21年

▲▼示意圖,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭（示意圖／123RF）

▲李姓圍棋老師，涉嫌利用上課機會猥褻多名幼童，二審重判21年。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市李姓圍棋老師，自2021年到2024年間，涉嫌利用指導幼童下圍棋的機會，對12名幼童伸出狼爪猥褻並偷拍，次數超過60次。有被害幼童向家長反映，全案因此爆發，李男的行為也被媒體稱為「新北毛畯珅」。一審將他重判22年，案經上訴，高等法院2日的二審宣判，仍將他重判有期徒刑21年。可上訴。

毛畯珅在母親開設的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員，他在2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像。其中猥褻6名女童部分，最高法院日前將他重判28年8月定讞。而檢方也針對他猥褻其餘40餘名被害女童部分追加起訴，一審日前將他重判30年、併科罰金5億元。

而發生在新北市的李姓圍棋老師猥褻幼童案件，如同毛畯珅案的翻版。李男在自家客廳、教室內，都私下安裝監視器，並從2021年4月到2024年8月底爆發為止，利用指導幼童圍棋的機會，擁抱幼童，或將手伸入幼童的衣物內，猥褻幼童，過程全都被監視器拍下。李男事後再將監視器畫面剪輯收藏。

不僅如此，李男還刻意將被害人帶到監視器前，希望藉此拍下猥褻畫面；若幼童不從，李男就以老師權威要脅幼童，「你不讓老師看，老師就不跟你好了」。全案一直到去年8月間，有幼童向家長反映，家長趕緊報警，警方搜索李男家中，經過比對後查出有12名幼童被害，檢方因此對李男提起公訴。

一審法院審理時，李男坦承猥褻幼童，但否認偷拍。法院詢問他為何要裝設監視器時，他一開始辯稱要看學生反應，之後又說要拍自己的上課狀況，法院不採信，認為李男確實有偷拍故意。一審法院最後認定有12名幼童被害，次數高達64次，最慘的幼童還被猥褻達21次，也有64段猥褻影片，因此一審重判李男有期徒刑22年。

案件上訴第二審，高等法院審理後，認為其中有4名幼童的猥褻情狀，構成刑度較輕的犯罪，因此予以撤銷，改判有期徒刑21年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？
凌晨1點街頭等買早餐！　他手表「停在7點」警揭心酸原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市大樓外牆磚牆掉落...1人頭被砸中撕裂傷　畫面曝光

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市大樓外牆磚牆掉落...1人頭被砸中撕裂傷　畫面曝光

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

根本沒有少年房神！　顏炳立：房地產已不是「投資好選擇」

美農民淪最大苦主！3重經濟打擊「又遇政府關門」　秋收季難過

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

黃豪平入圍金鐘喊「贖罪」原因曝！　紅毯想低調當背景板

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

山本由伸113球飆9K！滿壘脫困怒吼帥翻　球迷：賽揚獎水準

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

不另訂花蓮洪災重建條例　行政院擬修正丹娜絲特別條例追加200億

跟天蠍座交往的好處 許光漢：會滿「性」福的＞＜

社會熱門新聞

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

快訊／屏東農藥行今早大火！　不時產生爆炸

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

早餐店驚見「兇狠比丘尼」被拒捐款翻臉

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

獨／富二代設「愛情陷阱」　分手再靠性愛片恐嚇

凌晨1點街頭等買早餐　他手表「停格在7點」

更多熱門

相關新聞

陸教授連任「禁止酷刑委員會」委員 該會致力追究國家侵犯人權責任

陸教授連任「禁止酷刑委員會」委員 該會致力追究國家侵犯人權責任

大陸社科院國際人權法教授柳華文成功連任聯合國「禁止酷刑委員會」委員，任期自2026年1月1日至2029年12月31日。該委員會是《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》下設立的履約監督機構，致力於審查各國人權履行情況並追究酷刑責任。

男子撿屍性侵女同學還懷孕　賠170萬二審改判

男子撿屍性侵女同學還懷孕　賠170萬二審改判

髮廊淫老闆性侵2設計師　二審認罪賠償改輕判

髮廊淫老闆性侵2設計師　二審認罪賠償改輕判

國訓中心教練家暴女友　二審加重判1年半

國訓中心教練家暴女友　二審加重判1年半

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

關鍵字：

法律人權圍棋狼師毛畯珅幼童猥褻高等法院二審

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面