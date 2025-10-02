媒體涉入黃國昌狗仔風波　網路新聞自律聯盟聲明要求自律

▲針對近期黃國昌「狗仔集團」風波，九月一日記者節甫成立的「台灣網路新聞自律聯盟」發出嚴正聲明。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

針對近期黃國昌遭指控政媒跟騷、「狗仔集團」風波，台灣網路新聞自律聯盟發布嚴正聲明，呼籲涉入爭議的中央社與菱傳媒兩家創會會員媒體，面對外界質疑應即刻展開調查、落實內控，以維護媒體獨立與新聞專業。

聲明指出，中央社記者謝幸恩近期被外界指控濫用記者身份、涉及特定政治人物服務與薪酬爭議，若屬實將嚴重損害新聞專業與社會信任。聯盟強調，中央社身為國家通訊社，責無旁貸，應即刻啟動內部調查並公開結果，同時強化倫理訓練及內部控管，避免重演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，菱傳媒社長陳申青公開承認與黃國昌合作成立「吹哨者協會」，雖其強調此舉為促進公共監督，但此一關係已引發社會對其新聞自主性之疑慮。聯盟也提及內部有聲音指向高層與特定政治人物連結過深，恐影響報導中立性，甚至導致營運受阻。

台灣網路新聞自律聯盟強調，媒體應嚴守獨立立場，維持第四權監督功能，不介入政治鬥爭。面對爭議，應主動調查、公開處理，展現自律精神，以維繫新聞公信力與社會信任。呼籲，新聞工作者應恪守誠實、客觀、公正的專業原則，並以實際行動回應社會期待。