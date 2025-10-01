　
國際

慕尼黑自殺爆炸釀1死！啤酒節緊急暫停開放　全城戒備

▲▼慕尼黑爆炸縱火現場。（圖／路透）

▲慕尼黑爆炸縱火現場。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

德國慕尼黑今晨傳出爆炸與縱火事件，一名男子死亡。警方在其住處發現多件爆裂物，並確認死者為縱火案嫌疑人。由於嫌疑人留下與啤酒節相關的威脅訊息，市政府決定暫時關閉園區，進行全面安全檢查。

▲▼慕尼黑爆炸縱火現場。（圖／路透）

當地時間凌晨4時41分，市北部勒爾興奧區傳出爆炸與火光。警消抵達現場後，發現一輛廂型車焚毀，一棟住宅陷入火海，並有一名重傷男子經搶救仍不治。拆彈專家隨後在嫌疑人住所進行控制性引爆，雖聲響巨大，但未造成其他傷亡。

▲▼慕尼黑爆炸縱火現場。（圖／路透）

慕尼黑市長萊特表示，園區安全是首要考量，全市將採取最高警戒措施。德國全國警報系統上午11時向慕尼黑地區發布「極端危險」訊息，並透過手機App推送給民眾。同時，台灣同學會及同鄉會也提醒赴會者注意自身安全。

▲▼慕尼黑爆炸縱火現場。（圖／路透）

警方初步研判，嫌疑人疑似在父母家中安置爆裂物後自戕，事件可能與家庭糾紛有關，暫無證據顯示涉及極端組織或恐怖行動。慕尼黑啤酒節今年9月20日開幕，原定10月5日結束，每年吸引逾600萬人次參加，當局將在確認威脅解除後，再決定是否恢復慶典活動。

▲▼慕尼黑爆炸縱火現場。（圖／路透）

▲▼慕尼黑爆炸縱火現場。（圖／路透）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

澳洲小鮮肉險遭台女友毒死3次　主治醫揭命懸一線過程
快訊／美國政府將關門！三大指數開盤走弱

